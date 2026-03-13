В Актау во второй раз искали подрядчика для распечатки квитанций за коммуналку

Жители Актау до сих пор не получают квитанции на бумажном носителе. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) сообщили, что снова находятся в поисках подрядчика, передает Lada.kz .

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Потребители сообщают об отсутствии так называемых жировок на бумаге еще с января. Тогда в КЖСА объяснили, что еще не провели конкурс и пообещали, что вскоре найдут компанию-подрядчика и доставка квитанций в квартиры будет налажена. 21 февраля было объявлено, что поставщик найден.

Однако квиточки с тарифами и счетами за коммунальные услуги жители Актау так и не получили – компания поставщик не выполнила свои обязательства.

В настоящие время повторно объявлен конкурс и проводятся переговоры с потенциальными поставщиками услуг. Дубликаты квитанций можно получить по адресу: 10 микрорайон, дом №1, 2 этаж, Центр по обслуживанию потребителей, с 08:30 до 17:30 часов. Обращаться в 10, 19, 22, 23 окна. Также сообщаем, что дополнительно ведутся переговоры по вопросу перехода на ЕПД (Единый платежный документ). В настоящее время решаются технические вопросы, - сообщили в КЖСА.

Согласно данным госзакупок, конкурс «Услуги по доставке счетов/квитанций» состоялся 11 марта. Цена лота – три миллиона тенге. Победителем среди трех участников признан ИП Куантай, который обязался выполнить указанный объем работ за 2,5 миллиона тенге.

Статус закупки – «состоялась», что вселяет надежду, что спустя три месяца после начала года потребители смогут получить наконец квитанции за коммунальные услуги на бумажном носителе.

Напомним, победителем конкурса стала компания «IT Mage».