18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.03.2026, 11:23

В Актау во второй раз искали подрядчика для распечатки квитанций за коммуналку

Общество 0 2 416 Ольга Максимова

Жители Актау до сих пор не получают квитанции на бумажном носителе. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) сообщили, что снова находятся в поисках подрядчика, передает Lada.kz.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Потребители сообщают об отсутствии так называемых жировок на бумаге еще с января. Тогда в КЖСА объяснили, что еще не провели конкурс и пообещали, что вскоре найдут компанию-подрядчика и доставка квитанций в квартиры будет налажена. 21 февраля было объявлено, что поставщик найден.

Однако квиточки с тарифами и счетами за коммунальные услуги жители Актау так и не получили – компания поставщик не выполнила свои обязательства.  

В настоящие время повторно объявлен конкурс и проводятся переговоры с потенциальными поставщиками услуг. Дубликаты квитанций можно получить по адресу: 10 микрорайон, дом №1, 2 этаж, Центр по обслуживанию потребителей, с 08:30 до 17:30 часов. Обращаться в 10, 19, 22, 23 окна. Также сообщаем, что дополнительно ведутся переговоры по вопросу перехода на ЕПД (Единый платежный документ). В настоящее время решаются технические вопросы, - сообщили в КЖСА.

Согласно данным госзакупок, конкурс «Услуги по доставке счетов/квитанций» состоялся 11 марта. Цена лота – три миллиона тенге. Победителем среди трех участников признан ИП Куантай, который обязался выполнить указанный объем работ за 2,5 миллиона тенге.

Статус закупки – «состоялась», что вселяет надежду, что спустя три месяца после начала года потребители смогут получить наконец квитанции за коммунальные услуги на бумажном носителе.

Напомним, победителем конкурса стала компания «IT Mage».

2
15
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Все бы государственные органы власти работали бы так оперативно как переписывают и организовывают референдумы по главному вопросу и документы в стране, и вот что интересно, если обычный вопрос решается не так оперативно как глобальные вопросы, говорит ли это об эффективности работы органа? Но я полагаю это вопрос в никуда, также как не понятно почему с нового года существенно выросли счета МАЭКа чуть ли не в разы, несмотря на мараторий и увеличение НДС на 4%, может потому что опять же вопрос под управлением этого же органа местной исполнительной власти?
13.03.2026, 09:48
Ingul
Три месяца ищут, кто распечатает жировки. Позор! Вот так они решают все вопросы. Жаль что потребители не могут, как они, начислять пени.
13.03.2026, 07:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь