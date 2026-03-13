Сколько власти потратят на оформление Актау к праздникам?

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства выделил 94 миллиона тенге на оформление областного центра к праздникам в текущем году, передает Lada.kz.
Открытый конкурс «Оформление города к государственным праздникам» на сайте госзакупок разместили 11 марта. Сумма лота – 94 541 206 тенге. Срок окончания приема заявок – 26 марта.
Количество средств, выделенных в этом году на оформление, раза в четыре меньше прошлогодней. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, в прошлом году в лот входили работы по оформлению областного центра к Новому году и сопровождение мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира».
Баннеры, билборды, брендмауэры, перетяжки – эти и некоторые другие предметы декора перечислены в технической спецификации конкурса. Также документом запланирован ремонт флагштоков, изготовление тематических корзин с флагами, изготовление и размещение государственного флага, видеороликов для LED-экрана.
В техспецификации также перечислены государственные праздники:
В акимате отметили, что оформление Актау к мартовским праздникам – 8 Марта и Наурызу – проводилось за счет спонсорских средств.
Напомним, в 2025 году на оформление города к праздникам было выделено 389 миллионов тенге.
