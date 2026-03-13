Сколько власти потратят на оформление Актау к праздникам?

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства выделил 94 миллиона тенге на оформление областного центра к праздникам в текущем году, передает Lada.kz .

Открытый конкурс «Оформление города к государственным праздникам» на сайте госзакупок разместили 11 марта. Сумма лота – 94 541 206 тенге. Срок окончания приема заявок – 26 марта.

Количество средств, выделенных в этом году на оформление, раза в четыре меньше прошлогодней. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, в прошлом году в лот входили работы по оформлению областного центра к Новому году и сопровождение мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира».

Баннеры, билборды, брендмауэры, перетяжки – эти и некоторые другие предметы декора перечислены в технической спецификации конкурса. Также документом запланирован ремонт флагштоков, изготовление тематических корзин с флагами, изготовление и размещение государственного флага, видеороликов для LED-экрана.

В техспецификации также перечислены государственные праздники:

Праздник Единства народа Казахстана – 1 мая (начало монтажных работ 26 апреля, окончание 29 апреля; начало демонтажных работ 2 мая, окончание 4 мая);

День защитника Отечества – 7 мая и День Победы – 9 мая (начало монтажных работ 1 мая, окончание 4 мая; начало демонтажных работ 14 мая, окончание 16 мая).

День Столицы – 6 июля (начало монтажных работ 29 июня, окончание 02 июля; начало демонтажных работ 10 июля, окончание 13 июля);

День Конституции Республики Казахстан – 30 августа (начало монтажных работ 23 августа, окончание 26 августа; начало демонтажных работ 4 сентября, окончание 7 сентября);

День Республики – 25 октября (начало монтажных работ 16 октября, окончание 20 октября; начало демонтажных работ 27 октября, окончание 31 октября);

Национальный праздник День Независимости – 16-17 декабря (начало монтажных работ 10 декабря, окончание 13 декабря; начало демонтажных работ 21 декабря, окончание 24 декабря).

В акимате отметили, что оформление Актау к мартовским праздникам – 8 Марта и Наурызу – проводилось за счет спонсорских средств.

Напомним, в 2025 году на оформление города к праздникам было выделено 389 миллионов тенге.