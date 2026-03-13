13.03.2026, 08:51

Сколько власти потратят на оформление Актау к праздникам?

Общество Ольга Максимова

Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства выделил 94 миллиона тенге на оформление областного центра к праздникам в текущем году, передает Lada.kz.

Фото автора
Открытый конкурс «Оформление города к государственным праздникам» на сайте госзакупок разместили 11 марта. Сумма лота – 94 541 206 тенге. Срок окончания приема заявок – 26 марта.

Количество средств, выделенных в этом году на оформление, раза в четыре меньше прошлогодней. Как сообщили в городском отделе ЖКХ, в прошлом году в лот входили работы по оформлению областного центра к Новому году и сопровождение мероприятия «Актау – культурная столица тюркского мира».

Баннеры, билборды, брендмауэры, перетяжки – эти и некоторые другие предметы декора перечислены в технической спецификации конкурса. Также документом запланирован ремонт флагштоков, изготовление тематических корзин с флагами, изготовление и размещение государственного флага, видеороликов для LED-экрана.

В техспецификации также перечислены государственные праздники:  

  • Праздник Единства народа Казахстана – 1 мая (начало монтажных работ 26 апреля, окончание 29 апреля; начало демонтажных работ 2 мая, окончание 4 мая);
  • День защитника Отечества – 7 мая и День Победы – 9 мая (начало монтажных работ 1 мая, окончание 4 мая; начало демонтажных работ 14 мая, окончание 16 мая).
  • День Столицы – 6 июля (начало монтажных работ 29 июня, окончание 02 июля; начало демонтажных работ 10 июля, окончание 13 июля);
  • День Конституции Республики Казахстан – 30 августа (начало монтажных работ 23 августа, окончание 26 августа; начало демонтажных работ 4 сентября, окончание 7 сентября);
  • День Республики – 25 октября (начало монтажных работ 16 октября, окончание 20 октября; начало демонтажных работ 27 октября, окончание 31 октября);
  • Национальный праздник День Независимости – 16-17 декабря (начало монтажных работ 10 декабря, окончание 13 декабря; начало демонтажных работ 21 декабря, окончание 24 декабря).

В акимате отметили, что оформление Актау к мартовским праздникам – 8 Марта и Наурызу – проводилось за счет спонсорских средств.

Напомним, в 2025 году на оформление города к праздникам было выделено 389 миллионов тенге.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь