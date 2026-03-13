Жителей Мангистау приглашают обсудить проблему бытового насилия

Полезные советы о преодолении кризисов в семье дадут организаторы - прокуратура и Комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Открытую площадку на тему профилактики семейно-бытового насилия приглашают посетить всех желающих. Цель мероприятия - профилактика насилия в семье, повышение правовой грамотности населения и оказание поддержки пострадавшим лицам.

«В ходе встречи приглашённые спикеры поделятся рекомендациями о том, как построить счастливую семью и сохранить семейное благополучие. Также будут даны полезные советы о том, как эффективно преодолевать различные жизненные трудности и кризисные периоды», - сообщают организаторы.

Место и время проведения: 19 марта в 10:00 в Мангистауской областной филармонии им. Мурата Ускинбаева.