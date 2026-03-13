В Мангистау готовится к открытию первый центр для детей с особыми потребностями

С ходом реконструкции здания центра «Qamqorlyq» в 9 микрорайоне Актау ознакомился аким Мангистау Нурдаулет Килыбай, сообщает пресс-служба областного акимата.

Центр предназначен для оказания специальных социальных услуг детям с особыми потребностями, в том числе с расстройствами аутистического спектра и психоневрологическими особенностями.

Строительство объекта началось 15 июля 2025 года, и на сегодня степень готовности составляет 95%. Ведётся этап установки технологического оборудования. Общая площадь здания - 2 тысячи квадратных метров. В центре предусмотрены сенсорная комната для комплексного развития детей, кабинеты ABA-терапии, логопеда, робототехники и музыкальной терапии, а также мастерские труда и творчества. Объект сможет одновременно принимать до 125 детей.

Нурдаулет Килыбай поручил держать под контролем качество строительных работ и ввести объект в эксплуатацию раньше установленного срока. После запуска центр станет важным объектом социальной инфраструктуры, который будет предоставлять услуги жителям всей Мангистауской области.

По информации пресс-службы акимата, в регионе зарегистрировано около 9 тысяч детей с инвалидностью, из них 514 - дети с расстройствами аутистического спектра.