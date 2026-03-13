13.03.2026, 16:32

Создан проектный офис по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области

Общество 0 854 Ольга Максимова

Принято распоряжение премьер-министра РК от 23 февраля 2026 года об образовании проектного офиса по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото автора

Проектный офис создается в целях совершенствования и обеспечения устойчивого развития, повышения привлекательности региона и создания благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса. В него вошли представители министерств, нацкомпаний и холдингов.

Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже раза в месяц.

В состав проектного офиса включены:

  • заместитель премьер-министра РК, председатель;
  • вице-министр национальной экономики РК, заместитель председателя;
  • директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК, секретарь;
  • вице-министр финансов РК;
  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК;
  • вице-министр здравоохранения РК;
  • вице-министр энергетики РК;
  • вице-министр науки и высшего образования РК;
  • вице-министр туризма и спорта РК;
  • вице-министр транспорта РК;
  • вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;
  • вице-министр промышленности и строительства РК;
  • вице-министр культуры и информации РК;
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК;
  • вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;
  • вице-министр просвещения РК;
  • вице-министр сельского хозяйства РК;
  • заместитель министра внутренних дел РК;
  • заместитель министра иностранных дел РК;
  • аким Мангистауской области;
  • заместитель акима Мангистауской области;
  • председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»» (по согласованию);
  • первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз»» (по согласованию);
  • управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»» (по согласованию);
  • председатель правления АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»» (по согласованию);
  • заместитель председателя правления АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек»» (по согласованию);
  • председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest»» (по согласованию);
  • заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest»» (по согласованию);
  • председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism»» (по согласованию).

Также утверждено Положение о проектном офисе.

На проектный офис возлагаются задачи по системной координации хода исполнения планов, направленных на развитие области, выработке новых подходов, комплексных исследований по вопросам развития региона, выработке предложений касательно регулирования миграционных процессов и обеспечения реализации инвестиционных проектов.

Для решения поставленных задач проектный офис:

  • координирует работу центральных государственных органов, акимата Мангистауской области и организаций, направленную на развитие региона;
  • разрабатывает предложения по совершенствованию государственной региональной политики;
  • вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития Мангистауской области;
  • вырабатывает предложения и меры по улучшению качества общественных пространств, развитию инфраструктуры, обеспечению экологической и общественной безопасности.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Аппарат правительства.

