Нужно потерпеть! Жители Актау пожаловались на закрытые общественные туалеты

Актаусцы сообщают о неработающих общественных туалетах на одной из самых популярных прогулочных локаций города - Скальной тропе. В акимате сообщили, что в санитарных точках идёт ремонт, передаёт Lada.kz .

Фото из архива

По словам горожан, санитарные объекты остаются закрытыми уже продолжительное время, что создаёт неудобства для отдыхающих и туристов, особенно в выходные дни, когда поток посетителей значительно возрастает.

В акимате Актау прокомментировали ситуацию, сообщив, что туалеты временно не работают из‑за технических неисправностей. В настоящее время ведутся ремонтные работы по их устранению.

Как уточнили в городской администрации, общественные туалеты на Скальной тропе и других локациях города планируется ввести в эксплуатацию до конца марта текущего года.