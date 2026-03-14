Массажёр «от рака» продали жительнице Актау – покупку удалось вернуть

В Мангистау недобросовестные продавцы обманом «впарили» дорогой массажёр тяжело больной женщине, обещая, что он улучшит её здоровье. Когда покупательница одумалась, продавцов и след простыл. Найти их и вернуть деньги помогли в департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Как рассказали в департаменте, к пожилой жительнице Актау на улице подошёл молодой человек и вручил ей «сертификат на крупную сумму», уверяя, что проходит специальная акция и она сможет воспользоваться скидкой на полезные товары для здоровья. Женщина поверила и решила прийти по адресу, указанному в сертификате.

Когда она пришла в офис, её встретили продавцы, которые начали активно убеждать приобрести дорогой массажёр. По словам женщины, ей долго рассказывали о «чудодейственных свойствах» устройства, обещали улучшение здоровья и уверяли, что сертификат можно использовать только при покупке именно этого массажёра.

Кроме того, ей сказали, что если она уйдёт и не воспользуется сертификатом сразу, он станет недействительным. В условиях давления и постоянных уговоров пожилая женщина растерялась. В итоге ей оформили покупку, фактически вынудив сделать приобретение почти на 1 миллион тенге.

Позже женщина решила посоветоваться со своим лечащим врачом. Услышав о покупке, врач категорически запретил использовать подобный массажёр, поскольку при онкологическом заболевании такие процедуры могут быть опасны для здоровья.

Осознав, что её нагло обманули, женщина попыталась найти продавцов, чтобы отдать товар и вернуть деньги. Но оказалось, что точными сведениями ни о самой компании, ни о её расположении покупательница не обладала.

В полном отчаянии обманутая покупательница пришла в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Со слезами она рассказала специалистам свою историю. Сотрудники департамента провели проверки, установили обстоятельства продажи и оценили действия продавцов на предмет соблюдения законности. В результате женщине удалось полностью вернуть уплаченную сумму.

Когда деньги были возвращены, она не смогла сдержать эмоций. Со слезами на глазах она благодарила сотрудников и руководство департамента за помощь.

«Я уже не верила, что мне кто-то поможет. Спасибо вам за справедливость», - сказала она.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области напоминают жителям региона: