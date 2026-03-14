13.03.2026, 19:31

Массажёр «от рака» продали жительнице Актау – покупку удалось вернуть

Общество 0 1 134 Ольга Максимова

В Мангистау недобросовестные продавцы обманом «впарили» дорогой массажёр тяжело больной женщине, обещая, что он улучшит её здоровье. Когда покупательница одумалась, продавцов и след простыл. Найти их и вернуть деньги помогли в департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com

Как рассказали в департаменте, к пожилой жительнице Актау на улице подошёл молодой человек и вручил ей «сертификат на крупную сумму», уверяя, что проходит специальная акция и она сможет воспользоваться скидкой на полезные товары для здоровья. Женщина поверила и решила прийти по адресу, указанному в сертификате.

Когда она пришла в офис, её встретили продавцы, которые начали активно убеждать приобрести дорогой массажёр. По словам женщины, ей долго рассказывали о «чудодейственных свойствах» устройства, обещали улучшение здоровья и уверяли, что сертификат можно использовать только при покупке именно этого массажёра.

Кроме того, ей сказали, что если она уйдёт и не воспользуется сертификатом сразу, он станет недействительным. В условиях давления и постоянных уговоров пожилая женщина растерялась. В итоге ей оформили покупку, фактически вынудив сделать приобретение  почти на 1 миллион тенге.

Позже женщина решила посоветоваться со своим лечащим врачом. Услышав о покупке, врач категорически запретил использовать подобный массажёр, поскольку при онкологическом заболевании такие процедуры могут быть опасны для здоровья.

Осознав, что её нагло обманули, женщина попыталась найти продавцов, чтобы отдать товар и вернуть деньги. Но оказалось, что точными сведениями ни о самой компании, ни о её расположении покупательница не обладала.

В полном отчаянии обманутая покупательница пришла в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области. Со слезами она рассказала специалистам свою историю. Сотрудники департамента провели проверки, установили обстоятельства продажи и оценили действия продавцов на предмет соблюдения законности. В результате женщине удалось полностью вернуть уплаченную сумму.

Когда деньги были возвращены, она не смогла сдержать эмоций. Со слезами на глазах она благодарила сотрудников и руководство департамента за помощь.

«Я уже не верила, что мне кто-то поможет. Спасибо вам за справедливость», - сказала она.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области напоминают жителям региона:

  • не поддавайтесь на агрессивные продажи и «уникальные акции»;

  • не подписывайте документы, если не уверены в покупке;

  • всегда консультируйтесь с врачами перед покупкой товаров для здоровья;

  • в случае нарушения прав потребителей обращайтесь в департамент.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь