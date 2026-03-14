Похищение невесты обернулось тюрьмой в Мангистау

Суд приговорил двух мужчин к реальным срокам за похищение девушки с целью принуждения к браку. В областной прокуратуре рассказали, какое наказание им назначено, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Мунайлинский районный суд вынес приговор по делу о похищении девушки с целью принуждения к вступлению в брак. Приговором от 2 февраля признаны виновными по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 125‑1 УК РК (Принуждение к вступлению в брак, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Каждому из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.

С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Казахстана введена новая статья «Принуждение к вступлению в брак». Согласно данной норме похищение девушки без её согласия — так называемая «кража невесты», а также принуждение или склонение к вступлению в брак признаны самостоятельным уголовным правонарушением.

За совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответственность — от штрафа до лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, видео с кражей невесты в Актау вызвало бурю негодования в Сети.