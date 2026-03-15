Стадион в запустении: как выглядит спорткомплекс «Жас канат» в Актау

Спортивный комплекс «Жас канат» находится в неудовлетворительном состоянии. Здание требует ремонта: фасад разрушается, окна разбиты, а стены покрыты трещинами и следами сырости, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

На стенах заметны надписи и следы вандализма, что не соответствует статусу объекта, который принимает футбольные матчи и связан с развитием спорта в регионе.

Часть окон в здании разбиты.

Фасад выглядит запущенным: штукатурка местами осыпалась, краска облупилась, а под козырьками и перекрытиями видны потемневшие участки, свидетельствующие о длительном воздействии влаги.

В футбольном клубе «Каспий» сообщили, что в настоящее время первоочередной задачей является обновление инфраструктуры стадиона. В частности, ведётся работа по укладке искусственного газона. Также планируется установка прожекторов, обеспечение системы полива поля, а также ремонт помещений для судей и комнаты VAR.

После завершения этих работ в клубе намерены заняться ремонтом внешнего облика самого здания спортивного комплекса.

Тем временем во втором туре Премьер-лиги Казахстана футбольный клуб «Каспий» 17 марта сыграет с командой «Окжетпес» на стадионе «Кайсар Арена» в Кызылорде.

