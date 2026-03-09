18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.03.2026, 14:21

Футбольные болельщики бурно отреагировали на проигрыш актауского «Каспия»

Спорт

Проигрыш футбольного клуба «Каспий» в матче Премьер-лиги против «Кызылжара» со счётом 1:2 вызвал бурную реакцию среди болельщиков, сообщает Lada.kz.

 

Фото футбольного клуба «Каспий»
Фото футбольного клуба «Каспий»

Матч первого тура Казахстанской Премьер-лиги прошёл 8 марта в Петропавловске, где актауский «Каспий» встретился с местным «Кызылжаром». Актауская команда открыла счёт на 11-й минуте — отличился защитник Андре Амарал. Однако хозяева сумели сравнять счёт на 83-й минуте. Победный гол с их стороны был забит на 89-й минуте, несмотря на игру в меньшинстве. Итог встречи — 2:1 в пользу хозяев поля.

На странице актауского футбольного клуба в Instagram развернулась активная дискуссия среди болельщиков.

Часть пользователей резко раскритиковала игру команды. По их мнению, футболисты допускали элементарные ошибки, плохо держали мяч и не смогли воспользоваться преимуществом, когда соперник остался в меньшинстве.

Некоторые болельщики также выразили недовольство трансферной политикой клуба и игрой отдельных футболистов.

При этом другая часть фанатов призывает не делать поспешных выводов и продолжает поддерживать команду. Болельщики считают, что это лишь начало сезона, а победы ещё впереди.

Отдельно в комментариях поднимается вопрос инфраструктуры. Некоторые фанаты снова напомнили о проблеме отсутствия полноценного стадиона в Актау и отметили, что региону необходима современная футбольная арена.

Напомним, почему футбольный клуб «Каспий» в начале нового сезона Премьер-лиги Казахстана не сможет принимать соперников в родном городе.

 

Комментарии

