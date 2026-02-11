Беда с полем: домашние матчи Премьер-лиги в Актау отменены

ФК «Каспий» в начале нового сезона Премьер-лиги Казахстана не сможет принимать соперников в родном городе. В клубе предоставили Lada.kz разъяснения по ситуации.

Фото футбольного клуба «Каспий»

В футбольном клубе подтвердили распространившуюся информацию о том, что сезон команда начнет не на домашнем стадионе.

Причиной стало несоответствие поля требованиям регламента. Из-за холодной и ветреной погоды в регионе не удалось вовремя уложить новый газон – в таких условиях проводить работы по настилу покрытия невозможно. В результате обязательные требования лиги к состоянию поля выполнены не были.

В качестве временной домашней арены «Каспий» будет использовать стадион в Кызылорде.

В клубе уточнили, что существует вероятность проведения в Кызылорде только первых двух туров чемпионата. После завершения укладки нового газона и приведения поля в соответствие с регламентом команда планирует вернуться к домашним матчам в Актау.

В рамках первого тура «Каспий» сыграет против петропавловского клуба «Кызылжар».

Отметим, что к актауской команде присоединился защитник 21-летний Берат Дегирменджи (Berat Değirmenci) из Стамбула. Он подписал контракт с «Каспием» до конца текущего сезона.

Свою футбольную карьеру Берат Дегирменджи начал в академии «İstanbulspor», после чего выступал за клубы «Tepecikspor» и «Beykoz İshaklı Spor».

Напомним, в начале января текущего года директор ФК «Каспий» Нуртас Кургулин заявил, что все домашние матчи Премьер-лиги команда будет проводить в Актау, перечислив ряд ремонтных работ, которые намерены провести на поле.

Кроме того, бюджет клуба на 2025 год составил 1,650 млрд ($3,07 млн), таким образом он стал самым обеспеченным среди представителей Первой лиги. Тогда отмечалось, что у «Каспия» количество средств было на уровне команд КПЛ, а соответствующего стадиона в городе так и не появилось.