«Caspiy» принимает «Barsy»: баскетбольное дерби на площадке Актау

Любителей спорта и активных болельщиков приглашают на игры женского баскетбольного чемпионата, которые пройдут в Актау. На площадке встретятся женская команда «Caspiy» из Актау и спортсменки из Атырау - команда «Barsy», передаёт Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

Матчи состоятся 2 и 3 февраля, начало игр запланировано на 19:00. Встречи пройдут в спортивном комплексе Halyk Arena, расположенном в 17-м микрорайоне. Вход для зрителей свободный.

Организаторы отмечают, что такие игры - отличная возможность поддержать развитие женского спорта в регионе и увидеть зрелищный баскетбол вживую. Болельщиков ждёт напряжённая борьба, командный дух и яркие игровые моменты.

Жителей и гостей города приглашают прийти на трибуны, поддержать спортсменок и провести вечер в атмосфере большого спорта.

Напомним, ранее женская команда «Caspiy» принимала дома соперниц баскетбольного клуба «Ertis»