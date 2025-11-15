Женская команда «Каспий» сыграет с павлодарским «Ertis» в Актау

Женская команда «Каспий» примет дома соперниц баскетбольного клуба «Ertis» в рамках чемпионата Казахстана национальной лиги 2025. Жителей и гостей города призывают поддержать наших спортсменок, передает Lada.kz .

Фото: БК «Каспий»

Встречи состоятся 15 и 16 ноября в Актау в спортивном комплексе «Halyk Arena», расположенном в 17 микрорайоне.

Женская команда сразится с БК «Ertis» в рамках чемпионата Казахстана национальной лиги 2025. Команде нужна ваша поддержка. Ждем вас на трибунах, - отметили в пресс-службе БК «Каспий».

Вход на игры свободный для всех желающих. Начало в 17:00 часов.

Также болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию матча на YouTube-канале Kazakhstan Basketball.