В одном из сельских округов Мангистау отловили более 80 бродячих животных

В акимате прокомментировали жалобы на бродячих собак в Мунайлинском районе. Ранее жители поселка Жана-Даулет пожаловались на своры бродячих собак. По их словам, животные представляют опасность и свободно передвигаются по улицам, передаёт Lada.kz.

фото прислано жителями села Жана Даулета

В пресс-службе акимата Мунайлинского района прокомментировали ситуацию.

Как сообщили в ведомстве, отлов бродячих собак на территории района осуществляет КГУ «Мунайлинская районная ветеринарная станция». Работы проводятся в соответствии с утверждённым графиком, а также на основании письменных обращений жителей.

С начала текущего года в сельском округе Даулет по заявлениям населения было отловлено 83 бродячие собаки.

Кроме того, в акимате отметили, что по ситуации, опубликованной в социальных сетях, уже приняты соответствующие меры.

Напомним, жители поселка Жана Даулет жаловались на скопление бродячих собак в своем населённом пункте. Люди обращались за помощью к акиму поселка и района, однако те не отвечали им ничего конкретного.