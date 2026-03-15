Собаки лают, акимы молчат: село в Мангистау страдает от нашествия бездомных животных

Жители села Жана Даулет Мунайлинского района обеспокоены большим количеством бродячих собак. По их словам, по улицам свободно бегают крупные и агрессивные животные, что вызывает опасения за безопасность людей, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями села Жана Даулет

Сельчане утверждают, что неоднократно поднимали этот вопрос в местных чатах и обращались к властям. В частности, они адресовали жалобу акиму Мунайлинского района Канату Кульджанову и акиму села Жана Даулет Жанболату Жакаеву.

По словам жителей, количество собак увеличивается, однако меры по их отлову, как утверждают сельчане, не принимаются.

По селу свободно бегают большие агрессивные собаки, их стало очень много. Почему не проводится отлов? Неужели нужно ждать трагедии, чтобы начали решать проблему?, - говорится в обращении.

Корреспондент Lada.kz уже ожидает комментария от пресс-службы акимата Мунайлинского района, чтобы узнать, насколько актуальна вышеописанная проблема и какие меры предпринимаются. На момент публикации ответ получен не был.