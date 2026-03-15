Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
15.03.2026, 11:25

Собаки лают, акимы молчат: село в Мангистау страдает от нашествия бездомных животных

Общество 0 1 939 Наталья Вронская

Жители села Жана Даулет Мунайлинского района обеспокоены большим количеством бродячих собак. По их словам, по улицам свободно бегают крупные и агрессивные животные, что вызывает опасения за безопасность людей, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями села Жана Даулет
Фото прислано жителями села Жана Даулет

Сельчане утверждают, что неоднократно поднимали этот вопрос в местных чатах и обращались к властям. В частности, они адресовали жалобу акиму Мунайлинского района Канату Кульджанову и акиму села Жана Даулет Жанболату Жакаеву.

По словам жителей, количество собак увеличивается, однако меры по их отлову, как утверждают сельчане, не принимаются.

По селу свободно бегают большие агрессивные собаки, их стало очень много. Почему не проводится отлов? Неужели нужно ждать трагедии, чтобы начали решать проблему?, - говорится в обращении.

Корреспондент Lada.kz уже ожидает комментария от пресс-службы акимата Мунайлинского района, чтобы узнать, насколько актуальна вышеописанная проблема и какие меры предпринимаются. На момент публикации ответ получен не был.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
"по улицам свободно бегают крупные и агрессивные животные"----А кто виноват? Двуногие! Заведут щенка, поиграют, а как приходит время ухаживать за ним, кормить, гулять с ним, регистрировать и к ветеринару возить----тут всё! Пинка под зад! Это ваши бывшие собаки или ваших соседей!
15.03.2026, 08:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь