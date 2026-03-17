17.03.2026, 16:50

Наурыз шагает по Актау: примите участие в праздничном шествии в национальных костюмах

Общество | Наталья Вронская

Жителей Актау приглашают принять участие в праздничном шествии «Берекелі Наурыз – мерекелік шеру», передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Мероприятие посвящено популяризации национальной культуры, традиций и казахской национальной одежды. Принять участие может любой желающий - главное условие - прийти в национальном костюме и поддержать атмосферу праздника Наурыз.

Сбор участников запланирован на 09:00 22 марта, в воскресенье.

Маршрут пройдёт вдоль набережной: старт — в 14 микрорайоне у торгового центра «Астана», завершение — в 15 микрорайоне у ресторана «Айдын».

Организаторы отмечают, что для участников предусмотрен определённый порядок движения. Колонны будут выстраиваться по 10 человек в ряд, плечом к плечу, а впереди каждой группы будет идти инструктор.

Движение будет регулироваться с помощью сигналов:

  • зелёный флаг — движение в быстром темпе с сохранением строя,

  • жёлтый — движение в медленном темпе,

  • красный — остановка и демонстрация национальных костюмов.

Во время шествия запланированы остановки в нескольких точках. Праздничное событие будет транслироваться в прямом эфире телеканалом Мангистау.

Организаторы призывают жителей активно участвовать в шествии и вместе создать атмосферу настоящего народного праздника.

Напомним, ранее администрация города опубликовала программу праздничных мероприятий на Наурыз.

 

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь