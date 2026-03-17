Наурыз шагает по Актау: примите участие в праздничном шествии в национальных костюмах

Жителей Актау приглашают принять участие в праздничном шествии «Берекелі Наурыз – мерекелік шеру», передаёт Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Мероприятие посвящено популяризации национальной культуры, традиций и казахской национальной одежды. Принять участие может любой желающий - главное условие - прийти в национальном костюме и поддержать атмосферу праздника Наурыз.

Сбор участников запланирован на 09:00 22 марта, в воскресенье.

Маршрут пройдёт вдоль набережной: старт — в 14 микрорайоне у торгового центра «Астана», завершение — в 15 микрорайоне у ресторана «Айдын».

Организаторы отмечают, что для участников предусмотрен определённый порядок движения. Колонны будут выстраиваться по 10 человек в ряд, плечом к плечу, а впереди каждой группы будет идти инструктор.

Движение будет регулироваться с помощью сигналов:

зелёный флаг — движение в быстром темпе с сохранением строя,

жёлтый — движение в медленном темпе,

красный — остановка и демонстрация национальных костюмов.

Во время шествия запланированы остановки в нескольких точках. Праздничное событие будет транслироваться в прямом эфире телеканалом Мангистау.

Организаторы призывают жителей активно участвовать в шествии и вместе создать атмосферу настоящего народного праздника.

Напомним, ранее администрация города опубликовала программу праздничных мероприятий на Наурыз.