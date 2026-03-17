17.03.2026, 17:55

Yandex Qazaqstan присоединился к празднованию Көрісу күні и открыл маршрут к Отпан-Тау

Общество 0 894 Наталья Вронская

Yandex Qazaqstan присоединился к ежегодному празднованию Көрісу күні (Амал мерекесі), которое прошло на Отпан -Тау — самой высокой точке Мангистауской области. В рамках мероприятия компания организовала пространство для гостей, а также запустила специальный маршрут в Яндекс Go, чтобы упростить поездки к месту празднования, передаёт  Lada.kz.

фото предоставлено Yandex Qazaqstan
фото предоставлено Yandex Qazaqstan

Көрісу күні, отмечаемый 14 марта, считается началом празднования Наурыза в западных регионах Казахстана. В этот день люди навещают друг друга, обмениваются рукопожатиями и объятиями, желают благополучия и обновления. Праздник символизирует единство, примирение и начало нового жизненного цикла.

Традиционно одним из центральных событий становится церемония зажжения огня единства на вершине Отпан -Тау в Мангыстауской области. Это место имеет особое значение для жителей региона и ежегодно собирает гостей, которые приезжают, чтобы отметить праздник и стать частью общей традиции.

«Көрісу күні – это праздник, который объединяет людей и напоминает о важности связи с традициями. Для нас важно быть частью таких событий и помогать людям становиться ближе друг к другу – в том числе через удобные поездки», – отметил руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

В этом году Yandex Qazaqstan поддержал мероприятие, установив юрту для гостей. Посетителей угощали традиционными блюдами – наурыз көже и баурсаками. Кроме того, курьеры Яндекс Еды раздавали угощения среди гостей, создавая атмосферу праздника и гостеприимства.

Кроме того, в дни празднования – 13 и 14 марта – в сервисе Яндекс Go стал доступен специальный маршрут сервиса Межгород по направлению Актау – Отпан -Тау и обратно. Запуск направления позволил жителям и гостям региона удобнее добраться до места проведения и вернуться обратно.

Напомним, жители Мангистау отметили один из самых значимых весенних праздников - Көрісу күні (Амал). По традиции в этот день гости собираются на вершине горы Отпан -Тау, где зажигают символический огонь единства, знаменующий начало нового года по народным традициям и открывающий декаду Наурызнама

 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь