Yandex Qazaqstan присоединился к празднованию Көрісу күні и открыл маршрут к Отпан-Тау

Yandex Qazaqstan присоединился к ежегодному празднованию Көрісу күні (Амал мерекесі), которое прошло на Отпан -Тау — самой высокой точке Мангистауской области. В рамках мероприятия компания организовала пространство для гостей, а также запустила специальный маршрут в Яндекс Go, чтобы упростить поездки к месту празднования, передаёт Lada.kz.

фото предоставлено Yandex Qazaqstan

Көрісу күні, отмечаемый 14 марта, считается началом празднования Наурыза в западных регионах Казахстана. В этот день люди навещают друг друга, обмениваются рукопожатиями и объятиями, желают благополучия и обновления. Праздник символизирует единство, примирение и начало нового жизненного цикла.

Традиционно одним из центральных событий становится церемония зажжения огня единства на вершине Отпан -Тау в Мангыстауской области. Это место имеет особое значение для жителей региона и ежегодно собирает гостей, которые приезжают, чтобы отметить праздник и стать частью общей традиции.

«Көрісу күні – это праздник, который объединяет людей и напоминает о важности связи с традициями. Для нас важно быть частью таких событий и помогать людям становиться ближе друг к другу – в том числе через удобные поездки», – отметил руководитель Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов.

В этом году Yandex Qazaqstan поддержал мероприятие, установив юрту для гостей. Посетителей угощали традиционными блюдами – наурыз көже и баурсаками. Кроме того, курьеры Яндекс Еды раздавали угощения среди гостей, создавая атмосферу праздника и гостеприимства.

Кроме того, в дни празднования – 13 и 14 марта – в сервисе Яндекс Go стал доступен специальный маршрут сервиса Межгород по направлению Актау – Отпан -Тау и обратно. Запуск направления позволил жителям и гостям региона удобнее добраться до места проведения и вернуться обратно.

