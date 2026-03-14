Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.03.2026, 10:17

С праздником Амал: в Мангистау отмечают Көрісу күні

Общество Сергей Кораблев

Жители Мангистау отмечают один из самых значимых весенних праздников - Көрісу күні (Амал). По традиции люди собираются на вершине горы Отпан Тау, где зажигают символический огонь единства, знаменующий начало нового года по народным традициям и открывающий декаду Наурызнама, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Этот день считается не только праздником встречи весны, но и временем уважения к прошлому и надежды на будущее. В народе говорят: «Амалдан Амалға аман жетейік», желая друг другу благополучно прожить год до следующего Амала.

Особое значение в празднике имеет гора Отпан — сакральное место для жителей Мангистау. Высота горы составляет 532 метра, и она считается самой высокой точкой хребта Каратау. В древности Отпан служил своеобразным маяком на Великом Шелковом пути.

Сегодня здесь расположен историко-культурный комплекс под открытым небом. На территории находятся мавзолей Адай Ата, скульптура Көкбөрі (Небесный волк), пьедестал Ұран от (Ритуальный огонь), стела Ана келбеті (Облик матери), здания Аксарай и Карашанырак, могила Калнияса и главная арка комплекса.

Согласно легенде, именно здесь Адай Ата зажигал сигнальный огонь, предупреждая соплеменников об опасности. Эта традиция сохранилась и сегодня: вечером 13 марта на вершине Отпан Тау зажигают Огонь единства, символизирующий мир и связь поколений. Каждый год честь проведения праздника передают одному из родов адай.

Главной традицией праздника является «Көрісу» — встреча после долгой зимы. Люди обмениваются рукопожатиями и тёплыми пожеланиями. По традиции младшие первыми приветствуют старших, проявляя уважение. Этот день считается временем примирения, прощения старых обид и искренней радости за благополучие родных и близких.

Празднование в Мангистау длится два дня — 13 и 14 марта. На территории комплекса «Отпан Тау» проходят масштабные мероприятия. Здесь устанавливают белоснежные юрты, угощают гостей национальными блюдами, проводят байгу и национальные спортивные игры, а также культурные программы под открытым небом.

С 2024 года по инициативе Президента Казахстана праздник Амал официально открывает общенациональную декаду Наурызнама. С 14 по 23 марта каждый день посвящён особой теме — от благотворительности до экологических акций.

Редакция Lada.kz желает мира, согласия, достатка и благополучия в каждом доме.

С программой культурно-массовых мероприятий «Амал – праздник согласия и единства» можно подробнее можно ознакомиться здесь.

К тому же в честь праздника Амал в Мангистауской области состоится концерт с участием певцов из Узбекистана, Кыргызской Республики, Турции и Азербайджана.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь