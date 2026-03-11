Программу праздника Амал представили в акимате Мангистауской области

Фото автора

В Мангистауской области 13 и 14 марта состоятся праздничные мероприятия, посвящённые традиционному празднику Амал.

Культурно-массовая программа под названием «Амал - праздник единства и согласия» объединит жителей и гостей региона и предложит разнообразные развлечения - от концертных выступлений до национальных спортивных состязаний.

Праздничные мероприятия начнутся 13 марта в 13:00. В комплексе «Қарашаңырақ» пройдёт фестиваль матерей «Сердце матери - обитель доброты», а также откроется выставка-ярмарка мастеров народных ремёсел, которая будет работать до позднего вечера.

В 15:00 в здании «Ақсарай» состоится торжественное открытие выставки Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Ұлытау».

Здесь же с 16:00 до 23:00 для посетителей будут организованы креативные экскурсии по музейным экспозициям.

Основные концертные мероприятия пройдут на центральной сцене. В 16:30 начнётся концертная программа с участием артистов Мангистауского района.

В 18:00 зрителям представят театрализованное представление и концерт, кульминацией которого станет церемония зажжения «Огня единства».

Вечером, в 19:40, на центральной сцене выступит народный вокальный ансамбль «Жалын».

Также в 20:00 в комплексе «Қарашаңырақ» состоится вечер традиционной поэзии и жыр-терме «Пусть зажжётся огонь поэзии».

Празднование Амала традиционно продолжится 14 марта.

Начнётся оно в 09:30 в городке юрт «Қарашаңырақ» - там пройдёт мероприятие, посвящённое традиции көрісу «Сәлем - сөздің атасы».

С 09:00 до 15:00 на площадках байги и спорта будут организованы национальные спортивные соревнования: байга, казахская борьба, поднятие гири и армрестлинг.

Также с 10:00 до 15:00 в здании «Ақсарай» для посетителей проведут креативные экскурсии по залам музейной экспозиции.

Основные концертные мероприятия развернутся на центральной сцене. В 10:00–10:30 выступят артисты Тупкараганского района, в 10:30 состоится театрализованное представление, концертная программа и церемония передачи «Огня единства». Далее, в 11:30, свою концертную программу представят творческие коллективы Каракиянского района, а в 12:30 на сцене выступят артисты Мунайлинского района.

Кроме того, с 10:00 до 11:30 в конференц-зале здания «Ақсарай» пройдёт праздничное мероприятие «Амалдың ақ дәмі», посвящённое традиционным угощениям праздника.

Организаторы отмечают, что программа направлена на сохранение национальных традиций, укрепление единства и популяризацию культурного наследия региона.

Напомним, 13 и 14 марта из Актау и Жанаозена будут запущены автобусы на Отпан Тау.