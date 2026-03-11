18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.59
572.16
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.03.2026, 19:59

Программу праздника Амал представили в акимате Мангистауской области

Культура 0 2 108 Ольга Максимова

Акимат Мангистауской области представил программу культурно-массовых мероприятий «Амал - праздник согласия и единства», передаёт Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В Мангистауской области 13 и 14 марта состоятся праздничные мероприятия, посвящённые традиционному празднику Амал. 

Культурно-массовая программа под названием «Амал - праздник единства и согласия» объединит жителей и гостей региона и предложит разнообразные развлечения - от концертных выступлений до национальных спортивных состязаний.

Праздничные мероприятия начнутся 13 марта в 13:00. В комплексе «Қарашаңырақ» пройдёт фестиваль матерей «Сердце матери - обитель доброты», а также откроется выставка-ярмарка мастеров народных ремёсел, которая будет работать до позднего вечера.

В 15:00 в здании «Ақсарай» состоится торжественное открытие выставки Национального историко-культурного и природного музея-заповедника «Ұлытау».

Здесь же с 16:00 до 23:00 для посетителей будут организованы креативные экскурсии по музейным экспозициям.

Основные концертные мероприятия пройдут на центральной сцене. В 16:30 начнётся концертная программа с участием артистов Мангистауского района.

В 18:00 зрителям представят театрализованное представление и концерт, кульминацией которого станет церемония зажжения «Огня единства».

Вечером, в 19:40, на центральной сцене выступит народный вокальный ансамбль «Жалын».

Также в 20:00 в комплексе «Қарашаңырақ» состоится вечер традиционной поэзии и жыр-терме «Пусть зажжётся огонь поэзии».

Празднование Амала традиционно продолжится 14 марта.

Начнётся оно в 09:30 в городке юрт «Қарашаңырақ» - там пройдёт мероприятие, посвящённое традиции көрісу «Сәлем - сөздің атасы».

С 09:00 до 15:00 на площадках байги и спорта будут организованы национальные спортивные соревнования: байга, казахская борьба, поднятие гири и армрестлинг.

Также с 10:00 до 15:00 в здании «Ақсарай» для посетителей проведут креативные экскурсии по залам музейной экспозиции.

Основные концертные мероприятия развернутся на центральной сцене. В 10:00–10:30 выступят артисты Тупкараганского района, в 10:30 состоится театрализованное представление, концертная программа и церемония передачи «Огня единства». Далее, в 11:30, свою концертную программу представят творческие коллективы Каракиянского района, а в 12:30 на сцене выступят артисты Мунайлинского района.

Кроме того, с 10:00 до 11:30 в конференц-зале здания «Ақсарай» пройдёт праздничное мероприятие «Амалдың ақ дәмі», посвящённое традиционным угощениям праздника.

Организаторы отмечают, что программа направлена на сохранение национальных традиций, укрепление единства и популяризацию культурного наследия региона.

Напомним, 13 и 14 марта из Актау и Жанаозена будут запущены автобусы на Отпан Тау.

12
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь