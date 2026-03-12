18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.03.2026, 11:54

Зарубежные певцы выступят на празднике Амал в Мангистау

Культура

В честь праздника Амал в Мангистауской области состоится концерт с участием певцов из Узбекистана, Кыргызской Республики, Турции и Азербайджана, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

В Мангистауской области 13-14 марта в честь праздника Амал состоится масштабное культурное мероприятие под названием «Амал – праздник согласия и единства».

По информации пресс-службы регионального управления культуры, на праздничное мероприятие приглашены известные исполнители из нескольких стран – Узбекистана, Кыргызской Республики, Турции и Азербайджана.

В их числе – певица государственной филармонии Узбекистана Дильфуза Кабылева, известная своим мастерством исполнения узбекских народных песен. Также выступит известная певица из Кыргызской Республики, солистка Кыргызской государственной филармонии имени Т. Сатылганова Жанар Туратова. Исполняемые ею кыргызские народные песни отличаются ярким национальным колоритом, - сообщили в управлении.

Кроме того, на концерт из Азербайджана приедет певец Сефали Мирзелиев (Sefali Mirzeliyev) – вокалист ансамбля Vatan Musik Group.

В концерте также примет участие певица из Турции Нильгюн Кызылджы (Nilgün Kızılcı).

Она является вокалисткой Государственного хора турецкой народной музыки Анкары, который действует при Генеральном управлении изобразительных искусств министерства культуры и туризма Турции,- отметил в ведомстве.

С программой культурно-массовых мероприятий «Амал – праздник согласия и единства» можно подробнее можно ознакомиться здесь.

16
10
3
