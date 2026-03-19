Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Правовой ликбез для жителей Актау: как должна проходить процедура отправки на медосвидетельствование

Наталья Вронская

В Мангистауской области разгорается дискуссия вокруг законности действий сотрудников дорожной полиции при проверке водителей на состояние опьянения, передает Lada.kz со ссылкой на Аvtoadvokataktau.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Поводом для разбирательства послужил инцидент, произошедший в октябре 2025 года на автодороге в направлении отеля «Rixos Aktau». Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Suzuki Baleno по подозрению в создании помех для движения. Инспектор, заподозрив наличие алкоголя в крови водителя, потребовал проехать в наркологический диспансер для прохождения процедуры медосвидетельствования. Несмотря на то, что медицинская экспертиза в итоге подтвердила полную трезвость автовладельца, сам процесс проверки вызвал у него массу вопросов: водителя при остановке официально не отстранили от управления, не составили протокол задержания транспортного средства и не обеспечили присутствие психолога или адвоката. После того, как мужчину просто отпустили из полиции, вынеся ему лишь «предупреждение», он начал длительную переписку с департаментом полиции и Службой собственной безопасности Мангистауской области, пытаясь доказать факт превышения полномочий должностными лицами.

Главным камнем преткновения стал вопрос документального оформления: согласно статье 797 КоАП РК, если инспектор подозревает водителя в употреблении алкоголя, он обязан официально отстранить его от управления транспортным средством с составлением соответствующего акта или отметкой в протоколе. В рассматриваемом случае этого сделано не было, что фактически превращает принудительную поездку в наркологию в незаконное удержание.

Более того, эксперты указывают на несоответствие наказания: по результатам инцидента водителю вынесли «предупреждение», хотя санкция статьи 614 КоАП РК предусматривает только штраф в размере 3 МРП.

В свою очередь в департаменте полиции настаивают на законности действий своего сотрудника  и подчеркивают, что водитель обязан проходить проверку по первому требованию, а внутренняя политика медучреждений запрещает вести съемку на личные устройства.

Тем не менее, правозащитники напоминают, что отсутствие протоколов об отстранении и задержании автомобиля является прямым нарушением прав граждан. Водителям рекомендуют всегда требовать фиксации всех действий стражей порядка на бумаге, так как устное направление в наркологию без сопутствующих документов может быть оспорено в суде как превышение полномочий.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь