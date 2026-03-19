Запахло весной: когда в Актау отключат отопление

С приходом тёплой погоды жители Актау всё чаще задаются вопросом – когда завершится отопительный сезон. Ответ Lada.kz предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Как сообщили в пресс-службе администрации, традиционно подача тепла прекращается в середине апреля – чаще всего в период с 11 по 15 число. Окончательное решение принимается на основании распоряжения акима при установлении устойчивой тёплой погоды.

Главным критерием является среднесуточная температура воздуха: она должна превышать +8 градусов в течение нескольких дней подряд.

При этом в акимате уточнили, что после отключения отопления горячее водоснабжение для горожан сохраняется. Однако в этот период возможны плановые ремонтные работы на теплосетях, которые могут временно повлиять на его подачу.

Таким образом, если тёплая весенняя погода в Актау установится в ближайшие недели, завершение отопительного сезона не заставит себя ждать.

Напомним, отопительный сезон 2025-2026 в Актау начался 7 октября прошлого года.