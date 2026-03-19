19.03.2026, 13:00

Полоса препятствий: жители Актау жалуются на разрушенный спуск в 5А микрорайоне

Общество 0 1 290 Наталья Вронская

Жители Актау выражают обеспокоенность состоянием сквера и лестничного спуска, ведущего в 5А микрорайон. По словам горожан, прогулочная зона, которая должна была стать местом отдыха, превратилась в полосу препятствий. Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в пресс-службу городского акимата.

На присланных в редакцию кадрах видно, что бетонные ступени практически полностью разрушены: во многих местах цементное покрытие стерлось до основания, обнажив ржавую металлическую арматуру. Это создает серьезную угрозу для пешеходов, особенно в темное время суток – зацепившись за прутья, можно получить тяжелые травмы. Не в лучшем состоянии находятся и подпорные стенки: облицовочная плитка осыпается, а бетонные конструкции сквера буквально трещат по швам.

Здесь страшно ходить не только пожилым людям, но и молодежи. Лестница рассыпается под ногами, парапеты разбиты. Спуск выглядит заброшенным и опасным, - жалуются жители близлежащих домов.

Редакция Lada.kz обратилась за разъяснениями в городскую администрацию. В пресс-службе акимата Актау сообщили, что власти знают о проблеме и готовят меры по её решению.

На данный объект запланированы восстановительные работы. Планируется благоустройство и реконструкция морского побережья за счёт недропользователей в рамках их социальных обязательств. Проект начнётся в мае. В рамках проекта предусмотрены обновление лестниц, скамеек и урн, установка теневых беседок, а также размещение на территории побережья современных архитектурных объектов, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в текущем году в Актау запланирован ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог в объёме ещё 50 тысяч квадратных метров.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Не, туристы расходуют газ и воду. Это ветер виноват
19.03.2026, 18:38
cas377cas
ха ха ха....туристы во всем виноваты....))))
19.03.2026, 08:45
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь