Поможем вместе: в Актау пройдёт благотворительная ярмарка

Жителей Актау приглашают принять участие в благотворительной ярмарке, которая состоится 21 марта, передает Lada.kz со ссылкой на общественный фонд «Мы люди, мы вместе».

Как сообщили организаторы, на ярмарке будут представлены различные товары – посуда, игрушки, одежда и обувь. Все вещи можно будет приобрести по фиксированной цене – 200 тенге.

По словам директора фонда Имангазы Досмухамбетова, все представленные товары – это вещи, переданные неравнодушными жителями города.

Мы отбираем вещи, которые нам жертвуют люди. В субботу будем их продавать – каждая по 200 тенге. Все вырученные средства направим на помощь семье: это многодетная мать-одиночка с пятью детьми, у которой нет собственного жилья, - отметил он.

Организаторы приглашают горожан не только поддержать благотворительную инициативу, но и внести свой вклад в помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Мероприятие пройдет по адресу: 32 микрорайон, дом №12, ЖК «Шанырак-2», 1 этаж, офис фонда «Мы люди, мы вместе».