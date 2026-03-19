18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.32
553.37
5.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.03.2026, 15:25

Поможем вместе: в Актау пройдёт благотворительная ярмарка

Общество 0 2 052 Наталья Вронская

Жителей Актау приглашают принять участие в благотворительной ярмарке, которая состоится 21 марта, передает Lada.kz со ссылкой на общественный фонд «Мы люди, мы вместе».

Фото прислано Имангазы Досмухамбетовым
Фото прислано Имангазы Досмухамбетовым

Как сообщили организаторы, на ярмарке будут представлены различные товары – посуда, игрушки, одежда и обувь. Все вещи можно будет приобрести по фиксированной цене – 200 тенге.

По словам директора фонда Имангазы Досмухамбетова, все представленные товары – это вещи, переданные неравнодушными жителями города.

Мы отбираем вещи, которые нам жертвуют люди. В субботу будем их продавать – каждая по 200 тенге. Все вырученные средства направим на помощь семье: это многодетная мать-одиночка с пятью детьми, у которой нет собственного жилья, - отметил он.

Организаторы приглашают горожан не только поддержать благотворительную инициативу, но и внести свой вклад в помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Мероприятие пройдет по адресу: 32 микрорайон, дом №12, ЖК «Шанырак-2», 1 этаж, офис фонда «Мы люди, мы вместе».

22
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь