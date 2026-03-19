Китайская компания инвестирует 108 млрд тенге в строительство парогазовой установки в Актау

В Актау реализуют крупный энергетический проект с участием китайского инвестора – в городе построят парогазовую установку (ПГУ) мощностью 160 МВт. Соответствующее соглашение подписали министерство энергетики Республики Казахстан и ТОО «Актауская энергетическая компания», передает Lada.kz .

Документ скрепили подписями министр энергетики Ерлан Аккенженов и генеральный директор компании Гэ Личунь.

Отмечается, что ТОО «Актауская энергетическая компания» было создано в 2024 году совместно с China Huadian Corporation – одной из крупнейших государственных энергокомпаний Китая. Именно китайская сторона обеспечит около 70% от общего объёма инвестиций, который составит порядка 108 млрд тенге.

Новый энергообъект планируется ввести в эксплуатацию в июне 2027 года.

Проект предусматривает не только строительство ПГУ, но и развитие кадрового потенциала региона. В частности, будет создано более 300 рабочих мест для казахстанских специалистов. Также предусмотрены гранты на обучение в магистратуре по направлению «Электроэнергетика» в профильных вузах Китая и внедрение программ повышения квалификации.

После завершения срока действия соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс МАЭКа.

Ожидается, что реализация проекта позволит сократить дефицит мощности и повысить надёжность электроснабжения Мангистауской области, а также усилит устойчивость всей энергосистемы западного региона страны.