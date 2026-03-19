19.03.2026, 16:25

Китайская компания инвестирует 108 млрд тенге в строительство парогазовой установки в Актау

Общество 0 2 070 Наталья Вронская

В Актау реализуют крупный энергетический проект с участием китайского инвестора – в городе построят парогазовую установку (ПГУ) мощностью 160 МВт. Соответствующее соглашение подписали министерство энергетики Республики Казахстан и ТОО «Актауская энергетическая компания», передает Lada.kz.

Фото с сайта министерства энергетики РК

Документ скрепили подписями министр энергетики Ерлан Аккенженов и генеральный директор компании Гэ Личунь.

Отмечается, что ТОО «Актауская энергетическая компания» было создано в 2024 году совместно с China Huadian Corporation – одной из крупнейших государственных энергокомпаний Китая. Именно китайская сторона обеспечит около 70% от общего объёма инвестиций, который составит порядка 108 млрд тенге.

Новый энергообъект планируется ввести в эксплуатацию в июне 2027 года.

Проект предусматривает не только строительство ПГУ, но и развитие кадрового потенциала региона. В частности, будет создано более 300 рабочих мест для казахстанских специалистов. Также предусмотрены гранты на обучение в магистратуре по направлению «Электроэнергетика» в профильных вузах Китая и внедрение программ повышения квалификации.

После завершения срока действия соглашения парогазовая установка будет безвозмездно передана на баланс МАЭКа.

Ожидается, что реализация проекта позволит сократить дефицит мощности и повысить надёжность электроснабжения Мангистауской области, а также усилит устойчивость всей энергосистемы западного региона страны.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
224 млн.баксов,как-то слабовато...
19.03.2026, 18:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь