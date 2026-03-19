Пешеходам придется потесниться: на оживленном перекрестке в центре Актау установили заборы

Жители Актау обратили внимание на изменения, произведенные на одном из оживлённых участков города, – на перекрёстке между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами появились ограничительные заборы, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Ранее горожане могли переходить дорогу прямо на светофоре, однако теперь эта территория полностью огорожена, и проход через неё стал невозможен. Нововведение вызвало вопросы и недоумение у пешеходов.

Как сообщили в Актауском городском акимате, с 2025 года данный участок официально относится к категории «спаренного перекрёстка». В связи с этим по предложению представителей управления полиции города Актау вдоль проезжей части были установлены ограждения.

В целях повышения безопасности дорожного движения на данном участке установлены ограждения. На сегодняшний день проход через эту территорию запрещён, - пояснили в акимате.

Также в ведомстве уточнили, что в ближайшее время старые пешеходные переходы демонтируют. Новые «зебры» уже обустроены – они расположены немного дальше от центра перекрёстка с каждой стороны дороги.

Таким образом, пешеходам придётся изменить привычные маршруты и пользоваться обновлёнными переходами, расположенными на безопасном расстоянии от основной транспортной развязки.