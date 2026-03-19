Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море

Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
19.03.2026, 17:33

Пешеходам придется потесниться: на оживленном перекрестке в центре Актау установили заборы

Общество 0 2 509 Наталья Вронская

Жители Актау обратили внимание на изменения, произведенные на одном из оживлённых участков города, – на перекрёстке между 11, 12, 11А и 12А микрорайонами появились ограничительные заборы, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Ранее горожане могли переходить дорогу прямо на светофоре, однако теперь эта территория полностью огорожена, и проход через неё стал невозможен. Нововведение вызвало вопросы и недоумение у пешеходов.

Как сообщили в Актауском городском акимате, с 2025 года данный участок официально относится к категории «спаренного перекрёстка». В связи с этим по предложению представителей управления полиции города Актау вдоль проезжей части были установлены ограждения.

В целях повышения безопасности дорожного движения на данном участке установлены ограждения. На сегодняшний день проход через эту территорию запрещён, - пояснили в акимате.

Также в ведомстве уточнили, что в ближайшее время старые пешеходные переходы демонтируют. Новые «зебры» уже обустроены – они расположены немного дальше от центра перекрёстка с каждой стороны дороги.

Таким образом, пешеходам придётся изменить привычные маршруты и пользоваться обновлёнными переходами, расположенными на безопасном расстоянии от основной транспортной развязки.

Комментарии

2 комментарий(ев)
cas377cas
cas377cas
Вы посмотрите что творится на пешеходном переходе прямо на автобусной остановке ЦОН. там точно кого нибудь собьют насмерть...Каждый вечер в 18.00 там творится черти че...Ни гаишников...ни камер...какой дурак установил информационный стенд участкового пункта полиции прям перед пешеходным переходом? люди выходят из за него сразу под колеса машин.водители ничего не видят из за него.очень опасно.или ставьте там постового или убирайте этот пешеходный переход.в 50 метрах стоит светофор.
19.03.2026, 14:36
fox1167
fox1167
"по предложению представителей управления полиции города Актау "---Ну конечно! Мнение народа зачем спрашивать? Кто они такие? Обойдут! Теперь чтобы попасть с 12А в 11А (пройдя раньше через один светофор) надо теперь сначала перейти в 12 мкр потом в 11 мкр и потом только в 11А (пройти 3 светофора!!!!)
19.03.2026, 13:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь