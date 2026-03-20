Во время празднования Наурыза временно перекроют дорогу на набережной Актау

В Актау 22 марта во время празднования Наурыза временно закроют участок автодороги вдоль набережной, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Наурыз, движение транспорта будет ограничено на участке от микрорайона «Самал» до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне.

Данный участок дороги будет полностью перекрыт с 08:00 до 18:00 часов.

В связи с этим городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог просит жителей и гостей Актау с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты.

Напомним, в Актау 21 и 22 марта состоятся культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднику Наурыз. Программа под названием «Ұлыс күні, қош келдің еліме» охватит набережную города и амфитеатр, где для жителей и гостей подготовлены концерты, выставки и народные гуляния.