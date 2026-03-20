20.03.2026, 10:15

Аким Актау поздравил население с Ораза айт

Общество 0 832 Лиана Рязанцева

Аким города Абилкаир Байпаков обратился с поздравлением к жителям Актау, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Аким Актау Абилкаир Байпаков в своём обращении подчеркнул особую значимость праздника Ораза айт для всей мусульманской общины.

Дорогие жители Актау, уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником. Ораза айт символизирует милосердие и прощение, доброту и благотворительность. Для нашего народа, стремящегося к духовному совершенствованию в священный месяц Рамазан, этот день становится особым временем, наполненным благополучием и единением, укрепляющим человеческие отношения. Добрые дела и благотворительные инициативы, совершённые в священный месяц, способствуют укреплению мира, согласия и взаимного уважения в обществе. В дни праздника принято накрывать щедрый дастархан, проявлять уважение к старшим, заботу о младших и оказывать поддержку нуждающимся. Всё это является продолжением наших традиций и отражением духовных ценностей народа. Смысл Ораза айт заключается в призыве к единству, взаимопониманию, человечности и состраданию. Эти ценности способствуют устойчивому развитию страны и укреплению общественного согласия. В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и достатка каждой семье! Айт қабыл болсын!, - сказал аким в своем обращении.

Напомним, у мусульман завершился священный месяц Рамазан, а также пост ораза, который длился с 19 февраля по 19 марта включительно.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь