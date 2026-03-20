Аким Актау поздравил население с Ораза айт

Аким Актау Абилкаир Байпаков в своём обращении подчеркнул особую значимость праздника Ораза айт для всей мусульманской общины.

Дорогие жители Актау, уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником. Ораза айт символизирует милосердие и прощение, доброту и благотворительность. Для нашего народа, стремящегося к духовному совершенствованию в священный месяц Рамазан, этот день становится особым временем, наполненным благополучием и единением, укрепляющим человеческие отношения. Добрые дела и благотворительные инициативы, совершённые в священный месяц, способствуют укреплению мира, согласия и взаимного уважения в обществе. В дни праздника принято накрывать щедрый дастархан, проявлять уважение к старшим, заботу о младших и оказывать поддержку нуждающимся. Всё это является продолжением наших традиций и отражением духовных ценностей народа. Смысл Ораза айт заключается в призыве к единству, взаимопониманию, человечности и состраданию. Эти ценности способствуют устойчивому развитию страны и укреплению общественного согласия. В этот светлый праздник желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и достатка каждой семье! Айт қабыл болсын!, - сказал аким в своем обращении.