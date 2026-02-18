Как правильно провести Рамазан – советы главного имама Мангистау

В преддверии Рамазана главный имам ДУМК по Мангистауской области Елжанов Ануар Изимбайулы специально для Lada.kz поделился советами о том, как правильно провести пост, в чем его главный смысл и на что верующим стоит обратить особое внимание в этот священный месяц.

Фото автора

Рамазан – это не только воздержание от еды и воды, но прежде всего время духовного очищения, укрепления веры и добрых дел. Имам напомнил о важности знаний о посте, поддержке нуждающихся и особой ценности Ляйлят аль-Кадр (Ночи Предопределения).

В чем главный смысл Рамазана для современного человека сегодня?

Рамазан – это, конечно, месяц поста, который является одним из пяти столпов ислама. В этот месяц пост обязателен для мусульман. Во время Рамазана верующие держат оразу, воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Месяц Рамазан – это не просто месяц воздержания от пищи. Прежде всего, это месяц духовного совершенствования, очищения сердца, укрепления веры, воссоединения со Священным Кораном, месяц особой милости и благословения Аллаха.

Как правильно подготовиться к посту – не только физически, но и духовно?

Человек состоит из тела и души. Основная суть и цель месяца Рамазан – это именно духовное совершенствование. Поэтому тем, кто собирается держать пост, мы хотим дать такой совет: к этому месяцу необходимо подготовиться духовно. Это не просто акт поклонения; смысл этого поклонения гораздо глубже.

Нужно больше читать и изучать информацию о месяце Рамазан. У поста есть свои обязательные предписания (фарз), необходимые требования (ваджиб), желательные действия (сунна), нежелательные (макрух), дозволенные (мубах) и особо поощряемые (мустахаб) действия. Также важно знать, что следует учитывать во время поста, от чего нужно воздерживаться, на что обращать внимание. Постящийся должен обладать полноценными знаниями об этом.

Хвала Аллаху, сейчас издается много книг об этом. В социальных сетях есть сайт муфтията и другие официальные порталы, где можно получить полную и достоверную информацию.

Как подготовиться к Рамазану тому, кто впервые собирается держать пост?

Вся необходимая информация для тех, кто впервые собирается держать пост, размещена на наших официальных страницах в социальных сетях. Кроме того, в книжных магазинах можно приобрести полноценную религиозную литературу на казахском и русском языках.

Кому разрешено не держать пост и как правильно поступать в таких случаях?

Пост в месяц Рамазан обязателен для мужчин и женщин, достигших совершеннолетия. Если человек заболел, то после окончания месяца Рамазан он восполняет пропущенные дни поста. Если человек находится в пути, то есть уехал в поездку или отправился далеко, ему временно разрешается не держать пост, а затем восполнить его позже.

Кроме того, особенно актуален вопрос сахарного диабета. Людям, страдающим этим заболеванием, врачи, как правило, не рекомендуют держать пост. Также пожилым людям, чье здоровье не позволяет поститься, разрешается не соблюдать пост.

Беременные женщины и кормящие матери могут держать пост после консультации с врачом, если это не наносит вреда их здоровью и здоровью ребенка. Если же пост может причинить вред ребенку, женщина не постится, но позже восполняет пропущенные дни.

Как совмещать работу, повседневные дела и поклонение, чтобы не «выгореть»?

В целом пост не мешает работе. Он не является препятствием ни для трудовой деятельности, ни для повседневных обязанностей. Постящийся человек должен правильно планировать своё время и выстраивать удобный для себя график.

Как следует вести себя в священный месяц и не допустить ошибок?

Если есть возможность, в этот месяц стоит больше читать религиозную литературу и получать полезную духовную информацию. Это великий месяц, который заключается не только в воздержании от еды и воды, но и в воздержании от лишних слов, вредных привычек и всего, что наносит вред организму и духовности.

По возможности стоит ограничить потребление бесполезной информации в социальных сетях и стараться получать больше полезного и содержательного контента.

Почему в этот месяц так важно уделять внимание благотворительности и помощи другим?

Месяц Рамазан – это время радовать других. Если есть возможность и силы, радуя окружающих, мы получаем огромные вознаграждения (сауап). Смысл поста в том, что, когда человек сам испытывает голод, в нём пробуждается милосердие, и он начинает понимать тех, кто нуждается и испытывает трудности.

Говорится, что милостыня (садака), совершённая в Рамазан, приносит гораздо больше награды, чем та, что совершается в другие месяцы. Поэтому в этот период мы должны стремиться делать больше добрых дел. Это могут быть даже простые поступки: подвезти человека на такси, угостить водой или финиками, оплатить чей-то долг. Существует множество форм благотворительности.

Также важно радовать соседей. Можно подготовить небольшой подарок, прийти и вручить его от имени своей семьи. Такие жесты укрепляют добрососедские отношения. Таким образом, Рамазан – это месяц, который сближает людей.

Какая ночь или момент Рамазана самые ценные и на что стоит обратить особое внимание?

В священный месяц Рамазан есть особая ночь – Ночь предопределения, Қадір түні (Ляйлят аль-Кадр). Она приходится на ночь с 26 на 27 день Рамазана. Если в эту ночь мусульманин будет поклоняться Всевышнему до рассвета, надеясь на Его награду, то получит вознаграждение, равное поклонению в течение тысячи месяцев (83 года и 4 месяца).

Согласно нынешнему календарю, Рамазан начинается 19 февраля, а священная Ночь предопределения выпадает на ночь с 16 на 17 марта.

Что мечеть или община планируют для прихожан в этом году?

В областной центральной мечети, а также во всех мечетях Мангистауской области ежедневно будут организовываться ифтары (ауызашар). Все это проводится бесплатно, никаких средств с людей не взимается. Ифтары организуются благодаря поддержке спонсоров и неравнодушных жителей, которые стремятся получить награду и принести пользу. Каждый день будет накрываться стол более чем на 200 человек. Это будет продолжаться на протяжении всего месяца.

Кроме того, в Ночь предопределения также будут организованы вечерний ифтар и сухур (сәресі).

Что бы вы хотели пожелать жителям перед началом Рамазана?

Прежде всего, Рамазан является месяцем милосердия, прощения, щедрости и терпения. Это священный месяц, вобравший в себя все виды добра. В этот великий период важно духовно совершенствоваться, становиться ближе к людям и к Всевышнему. С наступлением Рамазана желаем всем жителям Мангистау радости, счастья и благополучия. Пусть небо будет ясным, а страна – мирной. Пусть этот благословенный месяц принесёт в каждый дом счастье, радость и благодать.