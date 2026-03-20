На набережной Актау установят 30 юрт к празднику Наурыз

В этом году в честь весеннего праздника установят 30 юрт. Они будут расположены на набережной возле амфитеатра, сообщает Lada.kz.
По данным управления культуры региона, к празднованию Наурыза на набережной в 15 микрорайоне установят 30 юрт. Работы по установке начнутся уже сегодня, 20 марта.
Юрты будут установлены различными малыми и крупными предприятиями, а также государственными учреждениями.
Также отмечается, что у горожан и гостей города будет возможность посетить юрты и познакомиться с национальным бытом казахского народа, попробовать национальные блюда.
Кроме того, во время празднования мероприятия временно перекроют дорогу.
