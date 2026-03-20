На набережной Актау установят 30 юрт к празднику Наурыз

По данным управления культуры региона, к празднованию Наурыза на набережной в 15 микрорайоне установят 30 юрт. Работы по установке начнутся уже сегодня, 20 марта.

Юрты будут установлены различными малыми и крупными предприятиями, а также государственными учреждениями.

Также отмечается, что у горожан и гостей города будет возможность посетить юрты и познакомиться с национальным бытом казахского народа, попробовать национальные блюда.

Кроме того, во время празднования мероприятия временно перекроют дорогу.