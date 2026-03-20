Атака на иранские корабли в Каспии создаст риски для логистики порта Актау – мнение эксперта

Израиль атаковал главный порт Ирана, расположенный на берегу Каспийского моря. Военная операция может привести к сокращению грузопотока в Мангистауской области. Порт Энзели является основным пунктом назначения для 95% сухих грузов, отправляемых из Актау. Своим мнением по ситуации поделился экс-заместитель акима Мангистауской области Ракимбек Амиржанов, сообщает Lada.kz .

© Фото : IDF Израильские истребители. Архивное фото

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 19 марта, официально заявила, что атаковала иранские военные корабли и инфраструктуру в Каспийском море.

В среду истребители ВВС Израиля... нанесли удар по ключевым объектам инфраструктуры иранского военно-морского флота в Каспийском море... Были поражены объекты портовой инфраструктуры, где базировались десятки военных кораблей, включая ракетные корабли и сторожевые катера, - говорится в сообщении для прессы.

Отмечается, что атакованные ракетные корабли были оснащены системами воздушного наблюдения и дополнительными противолодочными ракетами. По имеющимся данным, порт использовался ВМС Ирана для текущей оперативной деятельности, которая была существенно нарушена в результате нанесённых ударов по объектам и находившимся поблизости судам.

В СМИ сообщается, что атаке подвергся город Бандар-Анзали (Энзели), где дислоцируется штаб Северного флота Ирана. Как сообщает арабская редакция Independent, поводом для операции послужили данные о транспортировке секретного военного груза из Российской Федерации. Предположительно, на борту атакованных судов находилась партия беспилотников и высокотехнологичная электроника. В результате налета из строя выведены пять крупных кораблей, еще один получил повреждения. Данный инцидент стал первым случаем боевой активности Израиля в этом географическом секторе.

Бывший заместитель акима Мангистауской области Ракимбек Амиржанов прокомментировал ситуацию на своей официальной странице в Facebook, отметив возможные риски для логистики порта Актау.

«Косвенный» удар по порту Актау Казахстан. 95% сухих грузов через порт Актау идет на Иран. И в основном на порт Анзали – он в 5 часах от Тегерана. Основной груз ячмень на птицефабрики Ирана. Около одного млн тонн в год. Похоже осенью-зимой у порта Актау будет – «финансы поют романсы», - написал Ракимбек Амиржанов.

Эксперт дополнительно подчеркнул, что падение уровня Каспийского моря требует проведения дорогостоящих дноуглубительных работ в Актау, однако окупаемость кредитов на эти цели теперь под вопросом из-за рисков снижения грузопотока.