18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.03.2026, 14:27

Атака на иранские корабли в Каспии создаст риски для логистики порта Актау – мнение эксперта

Лиана Рязанцева

Израиль атаковал главный порт Ирана, расположенный на берегу Каспийского моря. Военная операция может привести к сокращению грузопотока в Мангистауской области. Порт Энзели является основным пунктом назначения для 95% сухих грузов, отправляемых из Актау. Своим мнением по ситуации поделился экс-заместитель акима Мангистауской области Ракимбек Амиржанов, сообщает Lada.kz.

© Фото : IDF Израильские истребители. Архивное фото
© Фото : IDF Израильские истребители. Архивное фото

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 19 марта, официально заявила, что атаковала иранские военные корабли и инфраструктуру в Каспийском море.

В среду истребители ВВС Израиля... нанесли удар по ключевым объектам инфраструктуры иранского военно-морского флота в Каспийском море... Были поражены объекты портовой инфраструктуры, где базировались десятки военных кораблей, включая ракетные корабли и сторожевые катера, - говорится в сообщении для прессы.

Отмечается, что атакованные ракетные корабли были оснащены системами воздушного наблюдения и дополнительными противолодочными ракетами. По имеющимся данным, порт использовался ВМС Ирана для текущей оперативной деятельности, которая была существенно нарушена в результате нанесённых ударов по объектам и находившимся поблизости судам.

В СМИ сообщается, что атаке подвергся город Бандар-Анзали (Энзели), где дислоцируется штаб Северного флота Ирана. Как сообщает арабская редакция Independent, поводом для операции послужили данные о транспортировке секретного военного груза из Российской Федерации. Предположительно, на борту атакованных судов находилась партия беспилотников и высокотехнологичная электроника. В результате налета из строя выведены пять крупных кораблей, еще один получил повреждения. Данный инцидент стал первым случаем боевой активности Израиля в этом географическом секторе.

Бывший заместитель акима Мангистауской области Ракимбек Амиржанов прокомментировал ситуацию на своей официальной странице в Facebook, отметив возможные риски для логистики порта Актау.

«Косвенный» удар по порту Актау Казахстан. 95% сухих грузов через порт Актау идет на Иран. И в основном на порт Анзали – он в 5 часах от Тегерана. Основной груз ячмень на птицефабрики Ирана. Около одного млн тонн в год. Похоже осенью-зимой у порта Актау будет – «финансы поют романсы», - написал Ракимбек Амиржанов.

Эксперт дополнительно подчеркнул, что падение уровня Каспийского моря требует проведения дорогостоящих дноуглубительных работ в Актау, однако окупаемость кредитов на эти цели теперь под вопросом из-за рисков снижения грузопотока.

2
18
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь