Пляжи и базы
отдыха Актау
20.03.2026, 14:54

14 лет ожидания: ледовый дворец открыли в Актау

Лиана Рязанцева

В преддверии праздника Наурыз в Актау состоялось долгожданное открытие нового ледового дворца, построенного по международным стандартам, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области
Сегодня, 20 марта, в Актау открылся ледовый дворец. В церемонии принял участие глава региона Нурдаулет Килыбай. Поздравляя жителей, он отметил, что новый спортивный объект открывает большие возможности для молодежи.

Создание необходимых условий и систематические занятия спортом являются одним из наших главных приоритетов. Как отметил Глава государства, развитие массового спорта и формирование современной спортивной инфраструктуры являются стратегически важными задачами. В этой связи необходимо уделять особое внимание развитию массового спорта. Особенно важно популяризировать зимние виды спорта среди молодежи. Такие инициативы не только повышают интерес подрастающего поколения, но и позволяют раскрыть их потенциал. Уверен, что в будущем появятся олимпийские чемпионы из нашей области, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Проект реализован при поддержке программы «Өрлеу» через фонд «Даму».

Двухэтажный комплекс олимпийского типа включает ледовую арену, раздевалки, тренерские кабинеты, административные помещения и кафе. Здесь созданы все условия как для профессиональных спортсменов, так и для любителей.

Сегодня на льду уже состоялись хоккейные матчи, прошли показательные выступления фигуристов, а также было организовано массовое катание.

Отмечается, что новый ледовый дворец позволит развивать сразу четыре олимпийских вида спорта: хоккей, фигурное катание, шорт-трек и керлинг. В ближайшее время планируется привлечение квалифицированных тренеров из Усть-Каменогорска, Астаны и Караганды. Основное внимание будет уделено хоккею и фигурному катанию.

Расположение нового ледового дворца можно узнать, перейдя по ссылке.

Нужно отметить, что открытия объекта жителям Актау пришлось ждать 14 лет. Скандальная история со строительством ледового дворца началась в 2012 году. Вложить свои деньги в проект планировали бизнесмены из Словакии. Долгое время местные власти не могли определиться с земельным участком, где должен был располагаться спортивный объект. В итоге решили, что дворец будет строить компания «Н+H TECHNIKA» в 32А микрорайоне. 

Одним из факторов, который также негативно сказался на темпе строительства ледового дворца, стал и коррупционный скандал. Заместитель акима Мангистауской области, которым в 2018 году был Серик Амангалиев, стал главным фигурантом уголовного дела. Его признали виновным в получении взятки в размере 115 тысяч евро от инвестора – учредителя чешской компании «H+H Technika» Яна Хована.

Эпопея с Ледовым дворцом после коррупционного скандала продолжилась. Казалось, «лёд тронулся», но мир накрыла волна пандемии.

В итоге проект разморозили только в 2021 году. В прошлом году в подрядной компании рассказывали о сложностях с подведением инженерных коммуникаций.

В октябре 2023 года власти региона сообщили о том, что судятся с чешской компанией «Н+H TECHNIKA», из-за чего реализацию проекта строительства ледового дворца приостановили.

В начале 2026 года стало известно, что строительство ледового катка завершил дрругой предприниматель. Стандартный модульный каток для тренировочных процессов появился в пригороде Актау всего за два года за счёт частных инвестиций и кредитных средств.

