Опять стройка без разрешений в Актау? Участок за рестораном «Айдын» огорожен

Местные жители микрорайона Самал-1 выразили обеспокоенность появлением ограждения за рестораном «Айдын» и просят проверить законность возможного строительства, сообщает Lada.kz .

За рестораном «Айдын» в микрорайоне Самал-1, по словам местных жителей, появилась огороженная металлическими профлистами площадка.

Опять очередная стройка? Неужели в городе уже не хватает места? Все по-тихому огородили и решили строить? - задаются вопросами жители.

Горожане просят выяснить, законны ли данные действия и что именно планируется на этом участке.

В городском акимате сообщили, что на указанный объект отсутствует предпроектная документация. В связи с этим профильный отдел направит уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений, связанных с установленным ограждением.

Кроме того, в акимате отметили, что в случае обнаружения фактов незаконного строительства материалы будут переданы в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области для принятия соответствующих мер.

