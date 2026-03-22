Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
22.03.2026, 11:24

Опять стройка без разрешений в Актау? Участок за рестораном «Айдын» огорожен

Общество 0 3 712 Сергей Кораблев

Местные жители микрорайона Самал-1 выразили обеспокоенность появлением ограждения за рестораном «Айдын» и просят проверить законность возможного строительства, сообщает Lada.kz.

Фото местных жителей
Фото местных жителей

За рестораном «Айдын» в микрорайоне Самал-1, по словам местных жителей, появилась огороженная металлическими профлистами площадка.

Опять очередная стройка? Неужели в городе уже не хватает места? Все по-тихому огородили и решили строить? - задаются вопросами жители.

Горожане просят выяснить, законны ли данные действия и что именно планируется на этом участке.

В городском акимате сообщили, что на указанный объект отсутствует предпроектная документация. В связи с этим профильный отдел направит уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений, связанных с установленным ограждением.

Кроме того, в акимате отметили, что в случае обнаружения фактов незаконного строительства материалы будут переданы в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Мангистауской области для принятия соответствующих мер.

Напомним, жильцы новостройки в Актау жалуются на нарушения при строительстве.

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
" в акимате отметили, что в случае обнаружения"------Стандартная акиматовская отписка!
22.03.2026, 10:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

