В Актау благотворительную ярмарку «всё по 200 тенге» хотят сделать постоянной: фонду нужно помещение

Благотворительная ярмарка от общественного фонда «Мы люди, мы вместе» в Актау, где вещи продают по символической цене в 200 тенге, может стать ежедневной. Однако для этого организаторам требуется поддержка меценатов – в первую очередь, помещение в черте города, передает Lada.kz .

В Актау продолжают проводить благотворительные ярмарки «всё по 200 тенге», которые уже стали доброй традицией для нуждающихся жителей города. Как ранее сообщалось, каждую субботу сюда приходят десятки людей, чтобы подобрать для себя и своих семей необходимые вещи – одежду, обувь, посуду и игрушки.

Организатором выступает фонд «Мы люди, мы вместе» под руководством Имангазы Досмухамбетова. По его словам, символическая стоимость в 200 тенге введена не случайно.

Эта сумма – не про заработок. Она нужна, чтобы избежать хаоса и толкучки. Когда вещи раздаются бесплатно, люди начинают брать всё подряд. А так человек берёт именно то, что ему действительно нужно, - объясняет он.

Кроме того, собранные средства направляются на помощь другим нуждающимся семьям или идут на организационные расходы фонда.

Как отмечает Имангазы Досмухамбетов, на сегодняшний день у фонда достаточно вещей, чтобы открыть подобный «социальный магазин» на постоянной основе.

По большому счёту, у нас хватает одежды и других предметов, чтобы работать каждый день. Людям было бы гораздо удобнее приходить в разное время, а не только по субботам. Это снизило бы нагрузку и дало возможность спокойно выбрать необходимые вещи, - говорит он.

Однако главным препятствием остаётся расположение. Сейчас офис фонда находится в верхних микрорайонах, что затрудняет регулярное посещение для многих нуждающихся.

Если бы нашёлся меценат, который предоставит помещение в городе, мы могли бы организовать постоянную работу. Я уверен, что сможем найти человека, который будет заниматься этим ежедневно – с утра до трёх часов дня, - добавил руководитель фонда.

В организации надеются, что идея социального магазина получит поддержку, и помощь станет ещё доступнее для тех, кто в ней действительно нуждается.

