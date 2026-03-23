Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
23.03.2026, 10:28

В Актау благотворительную ярмарку «всё по 200 тенге» хотят сделать постоянной: фонду нужно помещение

Общество Наталья Вронская

Благотворительная ярмарка от общественного фонда «Мы люди, мы вместе» в Актау, где вещи продают по символической цене в 200 тенге, может стать ежедневной. Однако для этого организаторам требуется поддержка меценатов – в первую очередь, помещение в черте города, передает Lada.kz.

Фото Имангазы Досмухамбетова
Фото Имангазы Досмухамбетова

В Актау продолжают проводить благотворительные ярмарки «всё по 200 тенге», которые уже стали доброй традицией для нуждающихся жителей города. Как ранее сообщалось, каждую субботу сюда приходят десятки людей, чтобы подобрать для себя и своих семей необходимые вещи – одежду, обувь, посуду и игрушки.

Организатором выступает фонд «Мы люди, мы вместе» под руководством Имангазы Досмухамбетова. По его словам, символическая стоимость в 200 тенге введена не случайно.

Эта сумма – не про заработок. Она нужна, чтобы избежать хаоса и толкучки. Когда вещи раздаются бесплатно, люди начинают брать всё подряд. А так человек берёт именно то, что ему действительно нужно, - объясняет он.

Кроме того, собранные средства направляются на помощь другим нуждающимся семьям или идут на организационные расходы фонда.

Как отмечает Имангазы Досмухамбетов, на сегодняшний день у фонда достаточно вещей, чтобы открыть подобный «социальный магазин» на постоянной основе.

По большому счёту, у нас хватает одежды и других предметов, чтобы работать каждый день. Людям было бы гораздо удобнее приходить в разное время, а не только по субботам. Это снизило бы нагрузку и дало возможность спокойно выбрать необходимые вещи, - говорит он.

Однако главным препятствием остаётся расположение. Сейчас офис фонда находится в верхних микрорайонах, что затрудняет регулярное посещение для многих нуждающихся.

Если бы нашёлся меценат, который предоставит помещение в городе, мы могли бы организовать постоянную работу. Я уверен, что сможем найти человека, который будет заниматься этим ежедневно – с утра до трёх часов дня, - добавил руководитель фонда.

В организации надеются, что идея социального магазина получит поддержку, и помощь станет ещё доступнее для тех, кто в ней действительно нуждается.

Напомним, ранее фонд анонсировал социальную ярмарку вещей для жителей региона.

30
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь