В помощь детям с инвалидностью: в Актау пройдет специальный показ фильма «Ерекше»

Жителей Актау приглашают на специальный показ художественного фильма «Ерекше». Это первый отечественный фильм, посвященный паралимпийскому виду спорта «бочча». Все средства, поступившие в кассу кинотеатра, будут направлены на поддержку детей с инвалидностью, передает Lada.kz .

Фильм «Ерекше» посвящён паралимпийскому виду спорта – бочча. В центре сюжета – молодой человек по имени Арман, привыкший к беззаботной и обеспеченной жизни, наполненной вечеринками, дорогими автомобилями и лёгкими победами. Однако одна ошибка кардинально меняет его судьбу: за вождение в нетрезвом виде и порчу имущества он получает наказание в виде 70 часов общественных работ в спортивном комплексе.

Именно там Арман знакомится с Айгерим – девушкой с сильным характером и большим сердцем. Она посвящает свою жизнь заботе о младшем брате Дидаре, замкнутом подростке с ДЦП, который находит себя в спорте бочча. Эта встреча становится для Армана переломной: он открывает для себя иной мир, где истинная сила определяется не материальными благами и статусом, а силой духа, верой и умением не сдаваться.

Главные роли в фильме исполнили известные отечественные актёры Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова и Расул Бауыржан. Автором сценария выступил Сержан Серикбай, а режиссёром картины стал Ернар Нургалиев, знакомый казахстанскому зрителю по таким проектам, как спортивная драма «Алға», франшиза «Келінжан», а также комедии «Жаным, ты не поверишь» и «Менің папам – тигр».

Проект реализован компанией Kinopark Theatres при поддержке продюсерской студии Tiger Films и Казахстанской федерации бочча. Средства, вырученные от показа фильма, будут направлены на поддержку детей с инвалидностью. Приглашаем всех жителей Актау на показ. В мероприятии примут участие главные герои фильма, а также представители Казахстанской федерации бочча по Мангистауской области, - рассказали организаторы.

Показ фильма пройдет 25 марта в кинотеатре, расположенном в торговом центре Saya Park. Начало киносеанса в 15:00 часов.

Для справки

Казахстанская федерация бочча была создана в 2021 году, и за короткий период стала одной из ведущих организаций в сфере адаптивного спорта. В 10 регионах Казахстана действуют региональные федерации бочча, которые проводят системную работу по развитию данного вида спорта. В секциях по всей стране занимаются более 250 спортсменов, а в состав национальной сборной входят 47 спортсменов, включая мастеров и кандидатов в мастера спорта, которые успешно представляют Казахстан на международной арене.

Бочча входит в официальную программу Паралимпийских игр с 1984 года, и является символом доступности и равных возможностей в международном паралимпийском движении. Это единственный в мире вид спорта, разработанный специально для людей с наиболее тяжёлыми формами инвалидности, включая ДЦП, мышечную дистрофию и спинальные атрофии.

