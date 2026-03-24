18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
24.03.2026, 09:43

В помощь детям с инвалидностью: в Актау пройдет специальный показ фильма «Ерекше»

Общество 0 798 Лиана Рязанцева

Жителей Актау приглашают на специальный показ художественного фильма «Ерекше». Это первый отечественный фильм, посвященный паралимпийскому виду спорта «бочча». Все средства, поступившие в кассу кинотеатра, будут направлены на поддержку детей с инвалидностью, передает Lada.kz.

Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами

Фильм «Ерекше» посвящён паралимпийскому виду спорта – бочча. В центре сюжета – молодой человек по имени Арман, привыкший к беззаботной и обеспеченной жизни, наполненной вечеринками, дорогими автомобилями и лёгкими победами. Однако одна ошибка кардинально меняет его судьбу: за вождение в нетрезвом виде и порчу имущества он получает наказание в виде 70 часов общественных работ в спортивном комплексе.

Именно там Арман знакомится с Айгерим – девушкой с сильным характером и большим сердцем. Она посвящает свою жизнь заботе о младшем брате Дидаре, замкнутом подростке с ДЦП, который находит себя в спорте бочча. Эта встреча становится для Армана переломной: он открывает для себя иной мир, где истинная сила определяется не материальными благами и статусом, а силой духа, верой и умением не сдаваться.

Главные роли в фильме исполнили известные отечественные актёры Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова и Расул Бауыржан. Автором сценария выступил Сержан Серикбай, а режиссёром картины стал Ернар Нургалиев, знакомый казахстанскому зрителю по таким проектам, как спортивная драма «Алға», франшиза «Келінжан», а также комедии «Жаным, ты не поверишь» и «Менің папам – тигр».

Проект реализован компанией Kinopark Theatres при поддержке продюсерской студии Tiger Films и Казахстанской федерации бочча. Средства, вырученные от показа фильма, будут направлены на поддержку детей с инвалидностью. Приглашаем всех жителей Актау на показ. В мероприятии примут участие главные герои фильма, а также представители Казахстанской федерации бочча по Мангистауской области, - рассказали организаторы.

Показ фильма пройдет 25 марта в кинотеатре, расположенном в торговом центре Saya Park. Начало киносеанса в 15:00 часов.

Для справки

Казахстанская федерация бочча была создана в 2021 году, и за короткий период стала одной из ведущих организаций в сфере адаптивного спорта. В 10 регионах Казахстана действуют региональные федерации бочча, которые проводят системную работу по развитию данного вида спорта. В секциях по всей стране занимаются более 250 спортсменов, а в состав национальной сборной входят 47 спортсменов, включая мастеров и кандидатов в мастера спорта, которые успешно представляют Казахстан на международной арене.

Бочча входит в официальную программу Паралимпийских игр с 1984 года, и является символом доступности и равных возможностей в международном паралимпийском движении. Это единственный в мире вид спорта, разработанный специально для людей с наиболее тяжёлыми формами инвалидности, включая ДЦП, мышечную дистрофию и спинальные атрофии.

Напомним, ранее актауский режиссер Канат Майлыбаев представил свой новый фильм «Алмаз», полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Подобный проект стал одним из первых в Казахстане, созданных с применением ИИ в киноиндустрии.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь