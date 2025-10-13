Созданный с помощью ИИ фильм показал режиссер из Актау

Қазақ тіліне аудару

Актауский режиссер Канат Майлыбаев представил свой новый фильм «Алмаз», полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Картина доступна для просмотра на его YouTube-канале, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По словам автора, фильм выполнен в жанре боевика и экшена в стиле южнокорейского кино. Идея создать подобный проект пришла после просмотра зарубежных работ, выполненных при помощи ИИ.

Я решил сделать нечто подобное, но на казахском языке. Надеюсь, зрителям понравится, и они поддержат проект лайками и комментариями, - поделился Канат Майлыбаев.

Режиссер отмечает, что подобный проект стал одним из первых в Казахстане, созданных с применением искусственного интеллекта в киноиндустрии.

Ранее в стране уже был представлен первый казахстанский анимационный мультфильм с ИИ - «Стражи Туркестана».