Созданный с помощью ИИ фильм показал режиссер из Актау

Актауский режиссер Канат Майлыбаев представил свой новый фильм «Алмаз», полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Картина доступна для просмотра на его YouTube-канале, сообщает Lada.kz.
По словам автора, фильм выполнен в жанре боевика и экшена в стиле южнокорейского кино. Идея создать подобный проект пришла после просмотра зарубежных работ, выполненных при помощи ИИ.
Я решил сделать нечто подобное, но на казахском языке. Надеюсь, зрителям понравится, и они поддержат проект лайками и комментариями, - поделился Канат Майлыбаев.
Режиссер отмечает, что подобный проект стал одним из первых в Казахстане, созданных с применением искусственного интеллекта в киноиндустрии.
Ранее в стране уже был представлен первый казахстанский анимационный мультфильм с ИИ - «Стражи Туркестана».
