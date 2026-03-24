Педагоги из Мангистау завоевали награды на республиканской олимпиаде по математике

В Алматы прошла республиканская олимпиада по математике среди педагогов. Мангистауские учителя завоевали две награды. Об этом Lada.kz рассказали в управлении образования области.

Фото управления образования региона

В Алматы 23 марта прошла республиканская олимпиада по математике среди молодых педагогов.

От Мангистауской области в олимпиаде приняли участие пять учителей. По итогам соревнований двое из них стали обладателями наград.

Первое место завоевал учитель математики школы-лицея №7 Актау Бауыржан Кубеев. Третье место досталось учителю математики Акшукурской школы-лицея Тупкараганского района Диасу Ахмеджану.

Наши молодые педагоги показали высокие результаты. Учителя-победители были награждены специальными премиями и дипломами. От всей души поздравляем наших учителей, - рассказали в управлении образования.

