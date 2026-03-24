Женская сборная ДЧС Мангистау в тройке лидеров чемпионата республики по пожарно-спасательному спорту

В Усть-Каменогорске 20 марта завершился зимний чемпионат Республики Казахстан-2026 по пожарно-спасательному спорту, где женская сборная ДЧС Мангистауской области в условиях жёсткой конкуренции завоевала почётное третье место, передает Lada.kz со ссылкой на местный департамент.

Зимний чемпионат по пожарно-спасательному спорту Республики Казахстан среди мужчин, женщин, юношей и юниоров проходил в Усть-Каменогорске.

С 18 по 20 марта в упорной борьбе за первенство сражались свыше 400 пожарных-спасателей из разных регионов страны.

Представители ДЧС Мангистауской области продемонстрировали отличную физическую подготовку, характер и волю к победе.

По итогам чемпионата в общекомандном зачёте женская сборная Мангистауской области заняла третье место. Первое место завоевала команда ДЧС Костанайской области, второе – сборная ДЧС Астаны.

Среди мужчин первое место заняла сборная команда ДЧС Восточно-Казахстанской области, второе – сборная команда ДЧС Астаны, третье – команда ДЧС Акмолинской области.

В личном зачёте по двоеборью спасатель Абай Конысбаев из Мангистауской области занял второе место с результатом 30,31 секунды.

Первое место с результатом 29,94 секунды завоевал Динмухамед Абильбаев из Алматы, третье место с результатом 30,35 секунды занял Николай Буторин из Восточно-Казахстанской области.

Победители в личном и командном зачетах награждены медалями, дипломами и призами. Отмечается, что отличившиеся спортсмены будут отобраны для участия на кубок «Ассоциации пожарной безопасности» Республики Казахстан, который пройдет 21-22 апреля 2026 года в Астане.

