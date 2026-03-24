24.03.2026, 15:01

Женская сборная ДЧС Мангистау в тройке лидеров чемпионата республики по пожарно-спасательному спорту

Общество 0 639 Лиана Рязанцева

В Усть-Каменогорске 20 марта завершился зимний чемпионат Республики Казахстан-2026 по пожарно-спасательному спорту, где женская сборная ДЧС Мангистауской области в условиях жёсткой конкуренции завоевала почётное третье место, передает Lada.kz со ссылкой на местный департамент.

Фото спасателей
Фото спасателей

Зимний чемпионат по пожарно-спасательному спорту Республики Казахстан среди мужчин, женщин, юношей и юниоров проходил в Усть-Каменогорске.

С 18 по 20 марта в упорной борьбе за первенство сражались свыше 400 пожарных-спасателей из разных регионов страны.

Представители ДЧС Мангистауской области продемонстрировали отличную физическую подготовку, характер и волю к победе.

По итогам чемпионата в общекомандном зачёте женская сборная Мангистауской области заняла третье место. Первое место завоевала команда ДЧС Костанайской области, второе – сборная ДЧС Астаны.

Среди мужчин первое место заняла сборная команда ДЧС Восточно-Казахстанской области, второе – сборная команда ДЧС Астаны, третье – команда ДЧС Акмолинской области.

В личном зачёте по двоеборью спасатель Абай Конысбаев из Мангистауской области занял второе место с результатом 30,31 секунды.

Первое место с результатом 29,94 секунды завоевал Динмухамед Абильбаев из Алматы, третье место с результатом 30,35 секунды занял Николай Буторин из Восточно-Казахстанской области.

Победители в личном и командном зачетах награждены медалями, дипломами и призами. Отмечается, что отличившиеся спортсмены будут отобраны для участия на кубок «Ассоциации пожарной безопасности» Республики Казахстан, который пройдет 21-22 апреля 2026 года в Астане.

Напомним, в 2025 году спасатели из Мангистауской области достойно представили регион и завоевали призовые места. 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь