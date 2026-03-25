Заброшенный тир в Актау проверят после жалоб горожан

Жители обратили внимание на стационарный уличный тир в 5А микрорайоне. По их словам, объект давно не работает и вызывает вопросы о законности его размещения, сообщает Lada.kz .

Горожане обратились с жалобой на заброшенный уличный тир, который находится на спуске от памятника Жалау Мынбаеву. Стационарный развлекательный объект с навесом и оформлением долгое время не функционирует.

У людей возникают вопросы: кто является владельцем объекта, на каком основании он установлен и планируется ли его демонтаж.

В городском акимате прокомментировали ситуацию, отметив, что чиновники в первую очередь установят его собственника. После этого владельцу направят официальное уведомление с требованием привести объект в соответствие с нормами либо демонтировать его, если он установлен незаконно.

Если реакции не последует, выносится предупреждение с указанием конкретных сроков для устранения нарушений. В случае игнорирования требований проводится принудительный демонтаж конструкции с привлечением специализированной техники. После демонтажа с участием полиции на владельца налагается административный штраф, а сама конструкция вывозится и помещается на штрафстоянку, - отметили в ведомстве.

