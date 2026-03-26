Онкологи Мангистау приглашают жителей на бесплатное обследование

После праздничных дней Наурыза в Мангистауской области состоится единый день открытых дверей. Специалисты дадут бесплатные консультации и проведут обследования по показаниям. Об этом сообщили в региональном онкологическом центре, передаёт Lada.kz .

Приём проведут врачи: онколог, маммолог, хирург и гинеколог.

«Из методов диагностики будут использоваться аппараты маммографии, ультразвукового исследования (молочной и щитовидной желез, а также других органов при подозрении на заболевание), низкодозный компьютерный томограф. Обратиться к специалистам может каждый желающий, направление не требуется, нужно лишь иметь при себе документ, подтверждающий личность», — отметила Акнур Тасбулатова.

По словам врача, показатель онкологической заболеваемости растёт за счёт хорошего уровня выявляемости. Она призвала уделять внимание своему здоровью и воспользоваться бесплатными услугами онкоспециалистов.

День открытых дверей пройдёт 28 марта во всех организациях первичной медико-санитарной помощи, а также в областном онкоцентре по адресу: Актау, 1А мкр., здание №3, с 9:00 до 13:00.