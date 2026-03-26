В Актау снизили тариф на водоотведение

КЖСА в Актау. Фото: 2Gis

Как сообщили в генпрокуратуре, в ходе проверки деятельности ГКП «КЖСА» выявлен факт неисполнения тарифной сметы на сумму 30 млн тенге. В соответствии с требованиями закона неисполнение статей затрат утверждённой тарифной сметы является основанием для применения временного компенсирующего тарифа.

Принятыми мерами прокуратуры тариф на услуги водоотведения снижен на 3%, а на предприятие наложен штраф в размере 3,4 млн тенге, сообщает надзорное ведомство.

По сведениям прокуратуры, таким образом защищены права более 105 тысяч потребителей, в том числе 1,5 тысячи субъектов бизнеса.