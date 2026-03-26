В Жанаозене обновят электросети

В Жанаозене планируют обновление электрических сетей. Первые 20 км заменят в этом году. Об этом стало известно в ходе заседания регионального совета по развитию при Мангистауском областном филиале партии «AMANAT», передаёт Lada.kz .

Архивное фото: ЦОК МО

Вопрос реконструкции 50,5 км электрических сетей Жанаозена находится на особом контроле председателя совета Бердигали Берекетова, сообщает пресс-служба партии.

По словам исполняющей обязанности руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Зульфии Айтмагамбетовой, в ближайшее время планируется реализация 11 проектов. Одним из них станет реконструкция электросетей. Первые 20 км обновят в текущем году.

По словам Зульфии Айтмагамбетовой, проблем с заменой основных трансформаторов не ожидается. Председатель совета Бердигали Берекетов поручил обеспечить целевое и эффективное использование средств, выделяемых на модернизацию электросетей.