В Жанаозене обновят электросети

В Жанаозене планируют обновление электрических сетей. Первые 20 км заменят в этом году. Об этом стало известно в ходе заседания регионального совета по развитию при Мангистауском областном филиале партии «AMANAT», передаёт Lada.kz.
Вопрос реконструкции 50,5 км электрических сетей Жанаозена находится на особом контроле председателя совета Бердигали Берекетова, сообщает пресс-служба партии.
По словам исполняющей обязанности руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Зульфии Айтмагамбетовой, в ближайшее время планируется реализация 11 проектов. Одним из них станет реконструкция электросетей. Первые 20 км обновят в текущем году.
По словам Зульфии Айтмагамбетовой, проблем с заменой основных трансформаторов не ожидается. Председатель совета Бердигали Берекетов поручил обеспечить целевое и эффективное использование средств, выделяемых на модернизацию электросетей.
