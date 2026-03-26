Департамент госдоходов Мангистау: Что делать, если заблокировали счёт

В департаменте государственных доходов Мангистауской области рассказали о ситуациях, которые могли привести к блокировке банковского счёта, и о том, что с этим делать, передаёт Lada.kz .

Некоторые жители Мангистау при привычной банковской операции - оплате покупки или переводе денег - сталкиваются с тем, что приложение банка выдает «Ограничение по счёту». Как пояснили налоговики, в основном причиной блокировки является налоговая задолженность или несданная вовремя отчётность.

Чтобы быстро разобраться с проблемой, в департаменте государственных доходов рекомендуют не обзванивать колл-центры и не ехать в управление, а воспользоваться SalyqBot в Telegram.

Как бот поможет разблокировать счета?

Во-первых, нужно узнать причину блокировки. Для этого введите свой ИИН в боте, и он покажет, есть ли у вас налоговая задолженность. Часто счёт блокируют из-за копеечной пени, о которой вы даже не знали.

Во-вторых, нужно проверить наличие распоряжений. В разделе сервисов проверьте, выставлял ли орган госдоходов (КГД) официальное распоряжение о приостановлении операций по вашим счетам.

Наконец, если есть долг, оплатите его на месте. Бот выдает точные реквизиты и суммы. Как только оплата пройдёт и информация обновится в базе, счета разблокируются автоматически (обычно это занимает от нескольких часов до суток после зачисления денег). Бот работает 24/7, поэтому не нужно ждать открытия налоговой в понедельник утром, чтобы просто понять, за что прилетел «блок».

Пошаговый план действий в SalyqBot: