«Позорище и только»: жители Актау жалуются на аварийную лестницу

Жители 15 микрорайона жалуются на аварийное состояние лестницы у жилого дома. По их словам, объект не ремонтируется уже несколько лет, а обещания властей так и остались на словах, сообщает Lada.kz .

Жители 15 микрорайона обратились с жалобой на неудовлетворительное состояние лестницы у дома №47. По словам горожан, спуск находится в запущенном состоянии и не ремонтируется уже несколько лет.

Местные жители утверждают, что ещё около пяти лет назад им обещали благоустроить этот участок, однако никаких работ проведено не было.

Как чиновники представляют спуск инвалидов на колясках или родителей с детскими колясками? Это просто невозможно, - возмущаются жители.

По их словам, из-за отсутствия нормального спуска люди вынуждены рисковать безопасностью, особенно в плохую погоду.

В городском отделе строительства сообщили, что подрядным организациям дано поручение предусмотреть выполнение указанных работ за счёт экономии сметной стоимости проекта.

Работы на данном участке пока не начаты. Вместе с тем в 15 микрорайоне частично ведутся работы в рамках выделенного бюджетного финансирования. В связи с временными неудобствами жителей просят отнестись к ситуации с пониманием, - сообщили чиновники.

Также они отметили, что в 15 микрорайоне ведутся масштабные работы по благоустройству. В рамках проекта обустраиваются новые пешеходные и автомобильные дороги, строятся парковочные зоны. Для комфортного и безопасного отдыха жителей устанавливаются детские и спортивные площадки.

Напомним, жители 15 микрорайона уже поднимали эту проблему. Чиновники поручили подрядчику учесть ее обустройство при начале работ на этом участке, однако этого не было сделано.