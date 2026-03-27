Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.03.2026, 20:10

«Позорище и только»: жители Актау жалуются на аварийную лестницу

Общество 0 1 564 Сергей Кораблев

Жители 15 микрорайона жалуются на аварийное состояние лестницы у жилого дома. По их словам, объект не ремонтируется уже несколько лет, а обещания властей так и остались на словах, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 15 микрорайона
Фото жителей 15 микрорайона

Жители 15 микрорайона обратились с жалобой на неудовлетворительное состояние лестницы у дома №47. По словам горожан, спуск находится в запущенном состоянии и не ремонтируется уже несколько лет.

Местные жители утверждают, что ещё около пяти лет назад им обещали благоустроить этот участок, однако никаких работ проведено не было.

Как чиновники представляют спуск инвалидов на колясках или родителей с детскими колясками? Это просто невозможно, - возмущаются жители.

По их словам, из-за отсутствия нормального спуска люди вынуждены рисковать безопасностью, особенно в плохую погоду.

В городском отделе строительства сообщили, что подрядным организациям дано поручение предусмотреть выполнение указанных работ за счёт экономии сметной стоимости проекта.

Работы на данном участке пока не начаты. Вместе с тем в 15 микрорайоне частично ведутся работы в рамках выделенного бюджетного финансирования. В связи с временными неудобствами жителей просят отнестись к ситуации с пониманием, - сообщили чиновники.

Также они отметили, что в 15 микрорайоне ведутся масштабные работы по благоустройству. В рамках проекта обустраиваются новые пешеходные и автомобильные дороги, строятся парковочные зоны. Для комфортного и безопасного отдыха жителей устанавливаются детские и спортивные площадки.

Напомним, жители 15 микрорайона уже поднимали эту проблему. Чиновники поручили подрядчику учесть ее обустройство при начале работ на этом участке, однако этого не было сделано.

 

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь