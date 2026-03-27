Проект нового стадиона в Актау согласовали с UEFA

Проектная документация футбольного стадиона на 10 тысяч зрителей в Актау направлена на рассмотрение в министерство. О сроках начала работ рассказал руководитель управления строительства Мангистауской области Айдос Хамиев, передаёт Lada.kz .

Объект будет расположен в одном из живописных мест города Актау — на побережье моря в микрорайоне Самал. Власти рассчитывают, что стадион станет не только значимым элементом архитектурного облика города, но и уникальным объектом, способствующим росту его туристической привлекательности.

Как сообщил Айдос Хамиев, 10 марта 2026 года проект был полностью согласован с представителями UEFA. Это позволит в будущем проводить в Актау официальные международные матчи, соответствующие требованиям категории 4 UEFA.

В состав комплекса также войдёт современная футбольная академия. Её появление станет важным шагом в развитии профессионального спорта среди молодёжи Мангистауской области и создаст основу для формирования крупного спортивного кластера в регионе.

«В настоящее время проектная документация официально направлена на рассмотрение в Министерство туризма и спорта Казахстана. Согласно планам, после завершения этапа проектирования к концу 2026 года будут определены точные сроки начала и окончания строительных работ», — сообщил Айдос Хамиев.

Напомним, о строительстве в Актау нового стадиона, стало известно в июне прошлого года. Тогда же начались работы по подготовке проектно-сметной документации. Под спортивный объект выделен земельный участок общей площадью 20 гектаров.