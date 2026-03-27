Блогер из Мангистау после крупного штрафа продолжила организовывать лотереи

Блогер из Мангистауской области получила огромный штраф после розыгрыша квартиры и автомобиля за шампунь, однако продолжила свой «промысел», передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Как сообщает издание, 17 марта этого года стало известно, что блогер под ником saltanat.a.e.official предлагала подписчикам купить шампунь, после чего пообещала участие в так называемом «барабане удачи», где в качестве призов фигурировали квартира, два автомобиля, техника и подарочные наборы.

В своем посте блогер подробно описала механику участия и пообещала призы каждому участнику:

«Никто без подарка не останется. TOYOTA 70, квартира, подарки – всё подарим вам. Условия очень легкие: покупаете шампунь за 16 000 тенге и крутите барабан удачи. Переходи по ссылке в био и сделай оплату».

Проводить лотереи в Казахстане могут только оператор лотереи или его официальные распространители. Иными словами, любые подобные «розыгрыши» в Instagram, если за участие нужно что-то купить или заплатить, запрещены законом.

Как сообщили в министерстве туризма и спорта, эта блогер 23 января уже была оштрафована на 1 179 600 тенге за нарушение законодательства о лотереях.