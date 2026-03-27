27.03.2026, 09:11

Блогер из Мангистау после крупного штрафа продолжила организовывать лотереи

Общество 0 2 009 Ольга Максимова

Блогер из Мангистауской области получила огромный штраф после розыгрыша квартиры и автомобиля за шампунь, однако продолжила свой «промысел», передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Скриншот из видео newtimes.kz
Скриншот из видео newtimes.kz

Как сообщает издание, 17 марта этого года стало известно, что блогер под ником saltanat.a.e.official предлагала подписчикам купить шампунь, после чего пообещала участие в так называемом «барабане удачи», где в качестве призов фигурировали квартира, два автомобиля, техника и подарочные наборы.

В своем посте блогер подробно описала механику участия и пообещала призы каждому участнику:

«Никто без подарка не останется. TOYOTA 70, квартира, подарки – всё подарим вам. Условия очень легкие: покупаете шампунь за 16 000 тенге и крутите барабан удачи. Переходи по ссылке в био и сделай оплату».

Проводить лотереи в Казахстане могут только оператор лотереи или его официальные распространители. Иными словами, любые подобные «розыгрыши» в Instagram, если за участие нужно что-то купить или заплатить, запрещены законом.

Как сообщили в министерстве туризма и спорта, эта блогер 23 января уже была оштрафована на 1 179 600 тенге за нарушение законодательства о лотереях.

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
Fox, совершенно верно
27.03.2026, 04:53
fox1167
"была оштрафована на 1 179 600 тенге "-----Ой насмешили! Что ей этот лям? 75 лошариков по 16000 быстро отобьют ей эту сумму! Остальное --чистый навар! Молодец баба! Зачем работать? "Покуда есть на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки. Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя: На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврёшь - И делай с ним, что хошь!"
27.03.2026, 04:28
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

