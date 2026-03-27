Блогер из Мангистау после крупного штрафа продолжила организовывать лотереи

Блогер из Мангистауской области получила огромный штраф после розыгрыша квартиры и автомобиля за шампунь, однако продолжила свой «промысел», передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Как сообщает издание, 17 марта этого года стало известно, что блогер под ником saltanat.a.e.official предлагала подписчикам купить шампунь, после чего пообещала участие в так называемом «барабане удачи», где в качестве призов фигурировали квартира, два автомобиля, техника и подарочные наборы.
В своем посте блогер подробно описала механику участия и пообещала призы каждому участнику:
«Никто без подарка не останется. TOYOTA 70, квартира, подарки – всё подарим вам. Условия очень легкие: покупаете шампунь за 16 000 тенге и крутите барабан удачи. Переходи по ссылке в био и сделай оплату».
Проводить лотереи в Казахстане могут только оператор лотереи или его официальные распространители. Иными словами, любые подобные «розыгрыши» в Instagram, если за участие нужно что-то купить или заплатить, запрещены законом.
Как сообщили в министерстве туризма и спорта, эта блогер 23 января уже была оштрафована на 1 179 600 тенге за нарушение законодательства о лотереях.
