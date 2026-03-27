Билборд в Актау перекрывает видимость выезда из микрорайона и создаёт опасность для водителей

Жители 7 микрорайона выразили недоумение действиями компании, установившей билборд прямо на выезде из микрорайона. По их словам, рекламный щит полностью закрывает обзор для водителей, создавая потенциально опасную ситуацию на дороге. В Актауском городском акимате дали комментарий по сложившейся ситуации, передает Lada.kz .

По словам горожан, расположение конструкции создает опасность для водителей и пешеходов, повышая риск дорожно-транспортных происшествий.

По словам горожан, расположение конструкции создает опасность для водителей и пешеходов, повышая риск дорожно-транспортных происшествий.

По правилам рекламные щиты на центральных дорогах должны устанавливаться либо на расстоянии не менее полутора метров от проезжей части, либо иметь высоту 2,5 метра, чтобы не ограничивать видимость. В настоящее время, чтобы выехать из микрорайона, водителям приходится выезжать половиной машины на проезжую часть, что создаёт опасную ситуацию, - говорят люди.

Жители надеются, что городские власти обратят внимание на ситуацию и рассмотрят возможность переноса билборда для предотвращения аварийных ситуаций.

В акимате Актау на запрос редакции Lada.kz сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры с владельцами земельного участка о возможности изменения местоположения билборда.

