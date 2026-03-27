18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.53
555.44
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.03.2026, 12:05

Билборд в Актау перекрывает видимость выезда из микрорайона и создаёт опасность для водителей

Общество | Лиана Рязанцева

Жители 7 микрорайона выразили недоумение действиями компании, установившей билборд прямо на выезде из микрорайона. По их словам, рекламный щит полностью закрывает обзор для водителей, создавая потенциально опасную ситуацию на дороге. В Актауском городском акимате дали комментарий по сложившейся ситуации, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Жители 7 микрорайона выразили обеспокоенность из-за установленного рекламного билборда, который, по их словам, значительно ограничивает видимость при выезде с микрорайона.

По словам горожан, расположение конструкции создает опасность для водителей и пешеходов, повышая риск дорожно-транспортных происшествий.

По правилам рекламные щиты на центральных дорогах должны устанавливаться либо на расстоянии не менее полутора метров от проезжей части, либо иметь высоту 2,5 метра, чтобы не ограничивать видимость. В настоящее время, чтобы выехать из микрорайона, водителям приходится выезжать половиной машины на проезжую часть, что создаёт опасную ситуацию, - говорят люди.

Жители надеются, что городские власти обратят внимание на ситуацию и рассмотрят возможность переноса билборда для предотвращения аварийных ситуаций.

В акимате Актау на запрос редакции Lada.kz сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры с владельцами земельного участка о возможности изменения местоположения билборда.

Напомним, ранее жителям областного центра не понравилось то, как была установлена автобусная остановка в 5 микрорайоне. Людей удивило, что конструкцию поставили прямо посреди пешеходной дорожки. В администрации заявили, что конструкция сделана ровно, просто ее стенки разные по длине.

1
24
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
myxa
Спилите его в срочном порядке, а потом ведите переговоры с хозяевами сколько влезет. Это же нарушение требований безопасности дорожного движения. * Рекламные конструкции: Установка рекламных щитов (билбордов) и других сооружений регламентируется ГОСТ Р 52044-2003. Опоры рекламных конструкций должны располагаться за пределами «коридора безопасности» (зоны видимости), который в населенных пунктах составляет не менее 0,6 м от края проезжей части. * Элементы обустройства: Согласно стандартам, установка конструкций не должна закрывать дорожные знаки, светофоры, а также видимость встречного транспорта на перекрестках. * Иные сооружения: Запрещается размещение киосков, торговых павильонов, высоких заборов и других стационарных объектов, если они перекрывают обзор выездов из жилых зон, микрорайонов или обзор
27.03.2026, 12:27
Jack
Вообщето владелец земельного учатска должен был согласовать установку такой габаритной конструкции. Кто дал разрешение?
27.03.2026, 08:03
fox1167
"в настоящее время ведутся переговоры с владельцами земельного участка о возможности изменения местоположения билборда."------Капец! Даже на клочке земли где стоит билбрд есть свой хозяин!? И теперь с ним надо вести переговоры чтобы перенести билборд в другую сторону? А хозяин другой стороны не против?
27.03.2026, 07:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

