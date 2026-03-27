Новая стройка в центре Актау: акимат раскрыл подробности

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с просьбой выяснить, что строится в центре города в 10 микрорайоне, рядом с жилым комплексом «Ботанический сад». Люди выразили обеспокоенность, опасаясь, что на пустыре появится ещё один жилой дом. Власти рассказали о целевом назначении данного земельного участка.

По словам жителей, они очень хотели бы, чтобы на этом пустыре была благоустроенная зона отдыха с детскими и спортивными площадками. Однако люди опасаются, что вместо этого появится ещё один жилой дом.

В центре города снова начались строительные работы. Неужели опять новостройка вместо зоны отдыха для жителей? Это же создаёт дополнительную нагрузку на городские сети. Неужели нельзя использовать последние участки земли для благоустроенных зон отдыха для горожан?, - жалуются жители.

Корреспондент редакции побывал на месте строительства и отметил, что на участке активно ведутся работы, задействована специальная техника.

Как удалось выяснить в акимате Актау, на этом участке запланировано строительство спортивного объекта.

Земельный участок принадлежит ТОО «Гандикап Астана» и имеет площадь 0,6799 га. Его целевое назначение — строительство и эксплуатация открытых теннисных кортов, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее жители 10 микрорайона Актау выражали недовольство из‑за возведения торгового центра, расположенного рядом с их домами. По словам горожан, представители стройки без разрешения пытались подключиться к канализационным системам.

Для справки

ТОО «Гандикап Астана» зарегистрировано в Астане. Вид экономической деятельности – эксплуатация спортивных сооружений.