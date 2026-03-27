В Актау пройдёт благотворительная ярмарка

Благотворительный фонд «Мы люди – мы вместе» приглашает жителей региона на благотворительную ярмарку, передает Lada.kz .

Фото прислано Имангазы Досмухамбетовым

Ярмарка состоится в субботу, 28 марта, с 10:00 до 12:00 часов.

Как сообщили организаторы, на мероприятии будут представлены различные товары – ковры, посуда, игрушки, одежда и обувь. Все вещи можно будет приобрести по фиксированной цене – 200 тенге.

Это не просто покупки – это возможность помочь друг другу, поделиться теплом и сделать доброе дело. Все вырученные средства будут направлены на помощь нуждающимся, - сказал директор фонда Имангазы Досмухамбетов.

Мероприятие пройдет в жилом комплексе «Шанырак», расположенном в 32В микрорайоне, здание №12.

Контакты для справок: +7 (702) 821-06-50.