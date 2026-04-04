04.04.2026, 18:03

Новое место силы: в Актау открыли крупный коррекционный центр для детей

Общество 0 1 157 Наталья Вронская

В Актау открылся коррекционно-развивающий центр для детей с особенностями развития. Новый центр «Algiz» ориентирован на оказание комплексной помощи детям с сенсомоторными нарушениями, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Торжественная церемония открытия состоялась 4 апреля. В мероприятии приняли участие аким города Абилкаир Байпаков, представители общественности, ветераны и жители города. В своём выступлении глава города отметил значимость подобных инициатив, подчеркнув, что доступ к качественной помощи детям с особыми образовательными потребностями является одной из приоритетных задач.

Главной целью данного проекта является не извлечение прибыли, а забота о здоровье и будущем детей. Выражаю признательность предпринимателям и сотрудникам центра за реализацию столь значимой инициативы, - отметил Абилкаир Байпаков.

Центр общей площадью 450 квадратных метров оснащён современным оборудованием и соответствует актуальным стандартам. Здесь предусмотрены безопасные и комфортные условия для развития детей.

В учреждении реализуются различные программы, включая ABA-терапию, сенсорную интеграцию, лечебную физическую культуру, логопедическую помощь и раннюю диагностику. С детьми работают квалифицированные специалисты, в том числе психологи и эксперты с международным образованием.

Центр расположен в 6 микрорайоне, здание №15/1. Новый социальный объект призван расширить возможности поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, и повысить доступность профильной помощи в городе.

